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Ожидания чешских СМИ от визита премьер-министра Петра Фиалы во Вьетнам
Г-н Длоуи оценил, что все азиатские страны, которые премьер-министр Фиала посетит во время этой поездки в Азию, включая Вьетнам, имеют большой потенциал и предоставляют возможности для чешского бизнеса. По словам президента Торгово-промышленной палаты Чехии, 21 апреля представители чешского бизнеса проведут встречу с вьетнамскими компаниями в Ханое, после чего состоится рабочий обед между премьер-министром П.Фиалой, компаниями чешской оборонной промышленности и вьетнамскими властями.
В частности, ожидается двусторонняя встреча президента Торгово-промышленной палаты Чехии Длоуи с руководством Торгово-промышленной палаты Вьетнама (VCCI). Кроме того, в рамках визита премьер-министра П.Фиалы состоялась встреча деловых кругов двух стран в провинции Куангнинь. Это также место, куда известный чешский автопроизводитель Skoda Auto инвестировал средства в строительство сборочного завода. Ожидается, что премьер-министр П.Фиала примет участие в церемонии закладки фундамента завода 22 апреля.
Между тем, по оценке чешского информационного агентства CTK, Вьетнам предлагает возможности для чешского бизнеса в автомобильной промышленности и ряде других важных областей. CTK цитирует премьер-министра П.Фиалу, который описывает Индо-Тихоокеанский регион как имеющий большое экономическое значение, поскольку это самый быстрорастущий регион в мире. Г-н П.Фиала сказал, что для чешского правительства важно участвовать в поддержке деятельности чешского бизнеса в регионе.
Веб-сайт Vietnamskelisty.cz (спонсируемый Европейским Союзом) оценил Вьетнам как привлекательную страну для чешских предпринимателей с множеством возможностей для бизнеса в различных областях. Согласно этому веб-сайту, Вьетнам имеет динамичную экономику, растущий рынок и все более улучшающуюся деловую среду. Большая рабочая сила и низкие производственные затраты делают Вьетнам идеальным местом для чешских производителей, стремящихся к экономической эффективности.
Кроме того, Вьетнам является одной из крупнейших стран-производителей текстиля и одежды в мире. Чешские предприятия могут воспользоваться преимуществами дешевой рабочей силы и высококачественного сырья с давними традициями текстильной промышленности Вьетнама. Чешская сторона также может участвовать в потенциальном развитии пищевой промышленности Вьетнама на основе богатой сельскохозяйственной базы. В сфере туризма Вьетнам оценивается как обладающий большим потенциалом и привлекающий все больше и больше туристов, открывая возможности для чешского бизнеса вести бизнес в гостиничном и туристическом секторах.
В статье в «Парламентском журнале» Чешской Республики почетный президент Ассоциации Чешско-вьетнамской дружбы г-н Марсель Винтер описал Вьетнам как прекрасную, мирную и безопасную страну, ворота в Азию для чешских бизнесменов. Поэтому чешские предприятия имеют большие возможности во Вьетнаме и нуждаются в продвижении и маркетинге на этом рынке с населением 100 млн. человек.