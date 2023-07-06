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Ожидание на положительный приток ПИИ во Вьетнам

Это подробное увеличение и уменьшение подтверждает уверенность иностранных инвесторов в стабильной макроэкономической политике
  Фото для иллюстрации. Источник: ВИА  
За первые 6 месяцев 2023 года во Вьетнаме зарегистрировано более 13,43 млрд долларов США иностранного инвестиционного капитала.

Согласно анализу Главного статистического управления, общий зарегистрированный капитал ПИИ за 6 месяцев 2023 года уменьшился на 4,3%, но это снижение улучшилось по сравнению со снижением 8,1% в тот же период 2022 года, и при подробном анализе выявлен положительный сигнал в привлечение иностранных инвестиций.

В частности, новый предоставленный инвестиционный капитал достиг почти 6,5 млрд долларов США (что составляет 48,3% от общего уставного капитала), увеличившись на 31,3%, а количество новых проектов увеличилось на 71,9%, количество капитала, внесенного иностранными инвесторами на покупку акций (что составляет 29,9% от общего уставного капитала), резко увеличился на 79%. Только добавочный уставный капитал (21,8% от общего уставного капитала) уменьшился на 57,1%, а количество проектов по увеличению капитала увеличилось за тот же период на 29,8%.

«Это подробное увеличение и уменьшение подтверждает уверенность иностранных инвесторов в стабильной макроэкономической политике, инвестиционная среда во Вьетнаме безопасна, поэтому по-прежнему привлекает иностранных инвесторов, чтобы принять решение об инвестировании и расширении существующих проектов во Вьетнаме», — отметила г-жа Нгуен Тхи Хыонг Нга, генеральный директор Главного статистического управления.

Лидером по привлечению ПИИ всей страны за первые 6 месяцев текущего года является Ханой с более чем 2,26 млрд долларов США, превысив результат 2022 года.

С большими ожиданиями в отношении привлечения ПИИ в 2023 году, директор Департамента иностранных инвестиций До Нят Хоанг сказал, что в ближайшее время Вьетнам продолжит улучшать инвестиционную среду для бизнеса, сосредоточив внимание на реформировании административных процедур, особенно инвестиционных процедур после лицензирования, в то же время проводит политику привлечения инвестиций в ряд потенциальных и прорывных областей, таких как высокие технологии, полупроводники, инновации и т. д.

Недавно на «Вьетнамско-корейском бизнес-форуме» корейский бизнес ожидает большого потенциала развития Вьетнама и укрепления торгового и инвестиционного сотрудничества между двумя странами в ближайшее время, подтвердив свою поддержку Вьетнама, как стратегическую область, важную инвестиционную базу в глобальном масштабе с конкретными инвестиционными проектами, особенно в контексте нынешней международной и экономической ситуации.

Чтобы Вьетнам продолжал оставаться привлекательным местом для иностранных инвесторов, Главное статистическое управление предложило правительству разработать соответствующую политику для ускорения процесса осуществления ПИИ во Вьетнаме, развивать качественные человеческие ресурсы, а также решительно провести административные реформы, создавать благоприятные условия для инвесторов.

Наряду с этим на местах необходимо повышать качество трудовых ресурсов, а также развивать синхронную транспортную инфраструктуру, связывающую провинции и экономические районы, для создания благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций.

Населенным пунктам следует обратить внимание на выполнение требований транснациональных корпораций по времени на ведение переговоров, подписание соглашений и реализацию, приоритизировать стратегических инвесторов, создать глобальную производственную цепочку, разработать механизм приоритета высокотехнологичных предприятий и передачи технологий отечественным предприятиям.

ИЖВ/ВИА

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