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Ожидается, что Green SM оставит заметный след на индийском рынке
Автомобильный эксперт портала Car Blog India Рохит Хурана отметил, что выход Green SM на индийский рынок произошёл в весьма благоприятный момент, когда крупнейшие города страны сталкиваются с серьёзными проблемами загрязнения воздуха, а правительство ускоряет переход к устойчивому транспорту.
Панкадж Мишра, старший менеджер по развитию и стратегии компании Cashfree Payments, заявил, что появление Green SM будет способствовать расширению экосистемы электрической мобильности в Индии и поддержит усилия по сокращению загрязнения городской среды.
Эксперты отметили, что Green SM предстоит столкнуться с рядом вызовов, включая недостаточно развитую инфраструктуру зарядных станций, жёсткую конкуренцию со стороны уже закрепившихся на рынке платформ заказа поездок, таких как Uber, Ola и Rapido, а также высокую чувствительность индийских потребителей к ценам.
Вместе с тем, по их мнению, сильными сторонами Green SM являются собственный парк автомобилей, профессиональные водители и премиальные электрические модели класса лимузин, что позволит компании выделиться среди конкурентов и привлечь клиентов, ориентированных на более качественный сервис.
Рохит Хурана добавил, что индийские потребители всё активнее выбирают электромобили для городских поездок благодаря их бесшумности, комфорту и конкурентоспособным эксплуатационным расходам. Кроме того, запас хода автомобилей Green SM, составляющий около 400 километров на одной зарядке, хорошо подходит и для многих междугородних поездок.
В свою очередь Панкадж Мишра выразил оптимизм относительно долгосрочных перспектив компании, отметив, что население Индии, превышающее 1,4 млрд человек, быстрые темпы урбанизации и рост среднего класса являются ключевыми факторами увеличения спроса на услуги электрической мобильности.
По его словам, будучи одним из первых партнёров Green SM в сфере электронных платежей в Индии, компания Cashfree Payments уверена в потенциале роста вьетнамского предприятия и намерена и далее поддерживать его расширение на индийском рынке.