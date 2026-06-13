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Ожидается, что Green SM оставит заметный след на индийском рынке

Панкадж Мишра, старший менеджер по развитию и стратегии компании Cashfree Payments, заявил, что появление Green SM будет способствовать расширению экосистемы электрической мобильности в Индии и поддержит усилия по сокращению загрязнения городской среды.
  Рохит Хурана, эксперт портала Car Blog India. Фото: ВИA  
По мнению индийских экспертов, запуск 5 июня вьетнамской компанией Green SM полностью электрического сервиса такси в Индии способен произвести сильное впечатление в самой густонаселённой стране мира, где спрос на экологически чистую мобильность стремительно растёт.

Автомобильный эксперт портала Car Blog India Рохит Хурана отметил, что выход Green SM на индийский рынок произошёл в весьма благоприятный момент, когда крупнейшие города страны сталкиваются с серьёзными проблемами загрязнения воздуха, а правительство ускоряет переход к устойчивому транспорту.

Панкадж Мишра, старший менеджер по развитию и стратегии компании Cashfree Payments, заявил, что появление Green SM будет способствовать расширению экосистемы электрической мобильности в Индии и поддержит усилия по сокращению загрязнения городской среды.

Эксперты отметили, что Green SM предстоит столкнуться с рядом вызовов, включая недостаточно развитую инфраструктуру зарядных станций, жёсткую конкуренцию со стороны уже закрепившихся на рынке платформ заказа поездок, таких как Uber, Ola и Rapido, а также высокую чувствительность индийских потребителей к ценам.

Вместе с тем, по их мнению, сильными сторонами Green SM являются собственный парк автомобилей, профессиональные водители и премиальные электрические модели класса лимузин, что позволит компании выделиться среди конкурентов и привлечь клиентов, ориентированных на более качественный сервис.

Рохит Хурана добавил, что индийские потребители всё активнее выбирают электромобили для городских поездок благодаря их бесшумности, комфорту и конкурентоспособным эксплуатационным расходам. Кроме того, запас хода автомобилей Green SM, составляющий около 400 километров на одной зарядке, хорошо подходит и для многих междугородних поездок.

В свою очередь Панкадж Мишра выразил оптимизм относительно долгосрочных перспектив компании, отметив, что население Индии, превышающее 1,4 млрд человек, быстрые темпы урбанизации и рост среднего класса являются ключевыми факторами увеличения спроса на услуги электрической мобильности.

По его словам, будучи одним из первых партнёров Green SM в сфере электронных платежей в Индии, компания Cashfree Payments уверена в потенциале роста вьетнамского предприятия и намерена и далее поддерживать его расширение на индийском рынке.

ИЖВ/ВИА

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