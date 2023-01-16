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Ожидается, что 2023 год даст толчок стратегическому партнерству Вьетнама и Италии
На пресс-конференции 14 января присутствовали заместитель государственного секретаря Италии по иностранным делам и международному сотрудничеству Мария Триподи, председатель городского совета Рима Светлана Челли и другие итальянские официальные лица.
Посол Вьетнама в Италии Зыонг Хай Хынг заявил, что посольство будет координировать свои действия с итальянскими агентствами и местными властями для организации праздничных мероприятий в Риме, Милане, Флоренции, Венеции, Неаполе и других городах в течение 2023 года.
Ожидается, что такая деятельность откроет возможности для сотрудничества, углубит стратегическое партнерство и будет способствовать сотрудничеству в области политики, экономики, инвестиций, культуры и образования, науки и технологий, туризма, инноваций, цифровой экономики, «зеленой» экономики и возобновляемых источников энергии, а также народной дипломатии и сотрудничеству между населенными пунктами, уделяя особое внимание экономическим связям.
Со своей стороны Триподи подтвердила, что Италия считает Вьетнам важной стороной диалога и партнером, необходимым для стабильности и экономического развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Двусторонние отношения развиваются интенсивно и экстенсивно, о чем свидетельствует регулярный обмен делегациями на самом высоком уровне, с последней встречей между премьер-министром Джорджией Мелони и ее вьетнамским коллегой Фам Минь Тьинем на полях юбилейного саммита АСЕАН-ЕС в Брюссель в декабре 2022 года.
Что касается установления стратегического партнерства 10 лет назад, чиновник сказала, что оно создало основу для двусторонних отношений, отметив, что планы действий помогли активизировать двустороннее сотрудничество в экономике и других сферах, таких как национальная оборона, правосудие и окружающая среда.
По словам Триподи, посольство Италии в Ханое и Генеральное консульство в Хошимине также организуют в этом году несколько мероприятий, чтобы отпраздновать отношения, тем самым способствуя стратегическому партнерству.
Чиновник добавила, что вскоре посетит Вьетнам, чтобы представить заявку Италии на проведение Всемирной выставки ЭКСПО 2030, и призвала страну Юго-Восточной Азии поддержать Италию в этих усилиях.
Торговля между Вьетнамом и Италией достигла рекордных 6,2 млрд. долл. США в 2022 году, что на 11% больше, чем в предыдущем году. Вьетнам является крупнейшим торговым партнером Италии в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а Италия является четвертым по величине торговым партнером Вьетнама в ЕС.
Во время пандемии COVID-19 Вьетнам подарил Италии более 300.000 масок, а Италия подарила Вьетнаму 2,8 млн. доз вакцин.