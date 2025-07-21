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Ожидается, что экспорт фруктов и овощей не достигнет годового показателя
По данным Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, экспортный оборот фруктов и овощей в июне составил 750 миллионов долларов США, что более чем на 50 % больше, чем в предыдущем месяце. Таким образом, общий объем экспорта за первые шесть месяцев этого года составил 3,05 миллиарда долларов США, что является многообещающим подъемом после сложного периода.
Однако когда урожай достигает своего пика и фрукты наводняют рынок, цепочки поставок часто не успевают за ними. Это приводит к росту цен, послеуборочным потерям и узким местам в дистрибуции. Кроме того, сектор по-прежнему сильно зависит от нескольких ключевых рынков, в частности Китая и США, что делает его уязвимым к изменениям в нормативно-правовой базе и торговой политике.
Заместитель директора Департамента растениеводства и защиты растений Нгуен Куанг Хиеу сообщил, что к концу июня вьетнамские экспортеры отгрузили около 45 000 тонн личи, что на 60% больше, чем в прошлом году. Китай недавно утвердил дополнительные коды посадочных площадей и упаковочных мощностей для дуриана и, как ожидается, в июле направит во Вьетнам экспертов для инспекции садов помело, что позволит перейти к официальному экспортному протоколу.
Однако доступ на элитные рынки зависит от строгого и последовательного соблюдения стандартов безопасности пищевых продуктов. Власти призывают местные власти и экспортеров внедрять модели чистого производства, улучшать проверку остатков и совершенствовать системы отслеживания до получения разрешения на экспорт.
Послеуборочные ограничения остаются препятствием. Генеральный директор Ameii Vietnam Нго Тхи Тху Хонг сказала, что ее компания работает на полную мощность, чтобы удовлетворить спрос на личи премиум-класса. Однако отсутствие облучательных установок на севере Вьетнама означает, что продукция, предназначенная для США, должна транспортироваться на юг для обработки, что значительно увеличивает расходы и усложняет сохранение.
Она отметила, что вьетнамский личи часто напрямую сравнивают с продукцией из Китая и Мексики. Чтобы сохранить конкурентоспособность, Нго Тхи Тху Хонг призвала правительство создать центр облучения в Ханое и ускорить переговоры о доступе на рынок с Японией и Республикой Корея (РК), чтобы диверсифицировать каналы экспорта.
Генеральный директор компании Vina T&T Group Нгуен Динь Тунг сообщил о получении предварительных заказов в США почти за месяц до сбора урожая, отметив репутацию и надежность бренда. Тем не менее, он признал, что вьетнамским фруктам все еще не хватает узнаваемости на международном рынке. Он отметил, что в таких странах, как Новая Зеландия, США и Великобритания, фрукты прочно ассоциируются друг с другом, в то время как вьетнамская продукция премиум-класса остается недостаточно известной на мировом рынке.
Япония, однако, становится перспективным рынком. По словам Та Дык Миня, торгового советника Вьетнама в Японии, вьетнамские фрукты, такие как личи, манго, драконий фрукт и лонган, становятся все более популярными среди японских потребителей. Один из вьетнамских экспортеров отгрузил более 100 тонн личи в начале сезона и рассчитывает довести этот показатель до 200 тонн к концу.
Крупные розничные сети, такие как AEON и элитные супермаркеты, активно импортируют вьетнамский фрукт. Примечательно, что личи также попадает к покупателям через платформы электронной коммерции, социальные сети и Amazon Japan.
Чтобы укрепить долю рынка в Японии, Та Дык Минь советует не конкурировать за счет низких цен. Вместо этого он предложил сосредоточиться на стратегиях создания добавленной стоимости, таких как переработка сухофруктов, которые могут стоить в два-три раза дороже свежих товаров, и инвестировать в экологичную упаковку, которая является ключевым предпочтением 60 % японских потребителей. Прозрачная система отслеживания, добавил он, может повысить конечные розничные цены на 10 - 15 %.
В Китае торговое представительство Вьетнама в Пекине призвало экспортеров усилить контроль качества на фермах, особенно в отношении свежих продуктов. Там, где это возможно, компаниям рекомендуется переходить на морские и железнодорожные перевозки для увеличения объема и надежности, а не полагаться только на сухопутные маршруты.
Чтобы уменьшить заторы во время пика сбора урожая, Ассоциация производителей фруктов и овощей рекомендовала скоординировать усилия таможенных служб и пограничных служб, чтобы отдать предпочтение скоропортящимся фруктам с высокой оборачиваемостью.
В долгосрочной перспективе сектор должен инвестировать в создание высококачественных зон выращивания, внедрять сертифицированные стандарты производства, такие как VietGAP и GlobalGAP, и обеспечивать полную прозрачность в отслеживании происхождения.
Укрепление потенциала в области контроля остатков пестицидов и тяжелых металлов и расширение технологий глубокой переработки не только диверсифицирует экспортные предложения и увеличит стоимость, но и снизит зависимость от продаж свежих фруктов, продлит срок их свежести и позволит выйти на географически удаленные рынки со строгими стандартами качества. Эти меры необходимы для поддержания долгосрочной устойчивости рынка и более конкурентоспособного положения вьетнамских фруктов на мировой арене.