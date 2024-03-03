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Ожидается, что скоростной поезд совершит прорыв в отечественном железнодорожном секторе
На рабочем совещании с Министерством транспорта ранее постоянные члены правительства подчеркнули, что высокоскоростная железная дорога должна быть современной, согласованной и устойчивой.
Министерство набросало три сценария, которые, однако, предполагается сократить до двух, предложив в качестве приоритета грузовые перевозки, а также пассажирские.
Согласно первому сценарию, поезд будет двигаться со скоростью 200-250 км/ч, а инвестиционный капитал оценивается примерно в 72,02 миллиарда долларов США. По второму сценарию скорость движения составит 350 км/ч, а инвестиционный капитал - 71,6 млрд долларов США, включая расходы на инфраструктуру и оборудование для грузовых перевозок.
Скоростной поезд будет отправляться со станции Нгокхой в Ханое до Тхутхием в Хошимине, время его следования составит от 5 часов 26 минут до 7 часов 54 минут, в зависимости от количества остановок.
Министерство пояснило, что грузовые перевозки призваны облегчить нагрузку на другие виды транспорта, такие как морской и воздушный, а нынешняя железная дорога Север-Юг также будет модернизирована для перевозки грузов и пассажиров.
По словам представителей министерства, постоянные члены правительства будут высказывать свое мнение по поводу выбора одного из двух сценарий, прежде чем они будут представлены на рассмотрение Политбюро.
Доцент, доктор Чан Тьюнг, председатель Вьетнамской ассоциации инвесторов в дорожное движение (VARSI) и член консультационной группы проекта, выразил свою поддержку второму проекту, который, по его словам, поможет реализовать цель страны по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году и повысить конкурентоспособность железнодорожного сектора с точки зрения скорости.
Для эксплуатации железнодорожного проекта потребуется около 13.000 человек, сказал Данг Ши Мань, председатель совета членов Вьетнамских железных дорог (VNR).