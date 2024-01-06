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Ожидается, что рынок недвижимости снова оживится в этом году
По словам Ле Хоанг Чау, председателя Ассоциации недвижимости Хошимина, в резолюциях правительства № 33/NQ-CP и № 97/NQ-CP определены пути решения проблемы, один из которых заключается в том, что фирмы, занимающиеся недвижимостью, должны в первую очередь выплачивать долги и рассматривать возможность реструктуризации цен и продуктов в зависимости от реального спроса.
А также указ № 08/2023/ND-CP, который устраняет проблемы на рынке корпоративных облигаций для физических лиц, - продолжил он.
Ле Хоанг Чау также упомянул правительственную программу по строительству не менее миллиона единиц доступного «социального жилья» в период 2021-2030 годов и пакет кредитов в размере 120 триллионов донгов (4,92 миллиарда долларов США), запущенный Государственным банком Вьетнама (SBV) со стимулирующими процентами как для застройщиков, так и для покупателей.
В то же время, по словам постоянного заместителя губернатора SBV Дао Минь Ту, центральный банк сосредоточился на совершенствовании законодательной базы, упрощении процедур и увеличении льготных кредитных пакетов, чтобы облегчить доступ населения и предприятий к банковским кредитам.
Национальное собрание (НС) приняло Закон о жилье и Закон о бизнесе в сфере недвижимости, которые, как ожидается, дадут толчок развитию рынка после вступления их в силу в начале 2025 года.
Эксперты, однако, указали на нерешенные проблемы, связанные с институтами, кредитными займами, облигациями и реализацией механизма и политики на местах.
Нгуен Куок Хиеп, председатель GP. Invest, сказал, что в настоящее время почти нет новых проектов из-за юридических проблем, что также является основной причиной несоответствия спроса и предложения.
В связи с этим он предложил местным властям активно заняться реформированием административных процедур и распутать узлы текущих. Он также возлагает надежды на новый Закон о земле, утверждая, что от него будет зависеть восстановление рынка недвижимости.
Экономист Кан Ван Лык считает, что восстановление будет более отчетливо видно со второго квартала этого года, когда начнут действовать правительственные стимулы, финансовые дела будут урегулированы, а рынок корпоративных облигаций переживет трудные времена./.