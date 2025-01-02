Ожидается, что рост ВВП Вьетнама в 2024 году превысит 7%

По его словам, большинство международных организаций повысили прогнозы экономического роста страны по сравнению с их предыдущими прогнозами, а экономический сценарий его министерства, представленный правительству в третьем квартале, предполагает, что без существенных сбоев, таких как тайфуны, наводнения и неблагоприятные глобальные воздействия, Вьетнам имеет прочную основу для достижения цели роста в 7%.

Ключевыми факторами роста являются значительное оживление экспортных заказов, в то время как рост экспорта демонстрирует исключительные результаты. Примечательно, что, несмотря на мрачную инвестиционную картину в мире, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) во Вьетнаме находятся на хорошем уровне. Кроме того, за последние несколько месяцев увеличилось количество вновь зарегистрированных предприятий, что свидетельствует о восстановлении и росте экономической уверенности инвесторов, отметил он.

Что касается потребительских расходов, то, по словам Чан Куок Фыонга, хотя рост пока не оправдал ожиданий, потребление может увеличиться во время рождественских и новогодних праздников.

Между тем, заместитель директора отдела системы национальных счетов Главного статистического управления Нгуен Зиеу Хуен считает, что потенциальное снижение процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) поможет стабилизировать макроэкономику и стимулировать рост ВВП, несмотря на присущую задержку во времени.

По ее словам, 2024 год станет годом стабильного экономического роста благодаря восстановлению мировой экономики и политике поддержки, проводимой правительством, и Вьетнам сможет продолжить динамику роста благодаря смягчению монетарной политики ФРС и стабильным макроэкономическим условиям.

Заглядывая в 2025 год, Чан Куок Фыонг сказал, что Национальное собрание рассчитывает на экономический рост в 6,5 - 7 % и просит министерства, сектора и населенные пункты стремиться к 7 - 7,5 %. Премьер-министр Фам Минь Тьинь решительно настаивает на достижении 8 % роста, который основывается на импульсе, полученном в 2024 году, и значительных институциональных реформах.

Недавние изменения в законодательстве - прорывная мера по устранению узких мест и упрощению административных процедур для инвесторов - вступят в силу в начале 2025 года, что может привести к раскрытию давно заблокированных ресурсных потенциалов, подчеркнул он.

Эта стратегия роста является частью подготовки Вьетнама к новой эре - эре подъема нации. Страна стремится стать страной с уровнем дохода выше среднего и современной промышленной базой к 2030 году - времени, когда она будет отмечать 100-летие Коммунистической партии Вьетнама.