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НОВОСТИ

Ожидается, что положительное сальдо торгового баланса Вьетнама в 2022 году составит более 10 млрд. долл. США

На 4-й сессии Национального собрания 15-го созыва министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен заявил, что 2021 год, несмотря на проблемы от эпидемии COVID-19, также является первым годом в истории, когда импортно-экспортный оборот Вьетнама достиг 668 млрд. долл. США.
  Ожидается, что положительное сальдо торгового баланса Вьетнама в 2022 году составит более 10 миллиардов долларов США. Фото: ВИА  
На 4-й сессии Национального собрания 15-го созыва министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен заявил, что 2021 год, несмотря на проблемы от эпидемии COVID-19, также является первым годом в истории, когда импортно-экспортный оборот Вьетнама достиг 668 млрд. долл. США и он стал одной из 20 стран с крупнейшей международной торговлей в мире. Это доказывает, насколько эффективными были большие производственные мощности вьетнамских предприятий и их способность использовать преимущества мирового рынка в условиях дефицита товаров.

По оценкам, за 9 месяцев в 2022 году импортно-экспортный оборот всей страны достиг 558 млрд. долл. США; при этом экспорт составляет 282 млрд. долл. США, а импорт - 276 млрд. долл. США. На 20 октября импортно-экспортный оборот достиг около 620 млрд. долл. США; в котором экспорт оценивается в 313,85 млрд. долл. США, а импорт - 306,1 млрд. долл. США. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса составило почти 8 млрд. долл. США.

Согласно этому импульсу, к концу 2022 года прогнозируется, что импортно-экспортный оборот, вероятно, достигнет 800 млрд. долл. США, а положительное сальдо торгового баланса - около 10 млрд. долл. США. Это огромное, выдающееся и впечатляющее достижение Вьетнама.

Что касается структуры экспортной продукции, то на сегодняшний день было 32 группы импортных и экспортных товаров на сумму более 1 млрд. долл. США, что выше, чем в 2021 году. Рост экспорта был сосредоточен на таких отраслях, как текстиль, на 24%; производство обуви выросло на 36%. Предприятия эффективно используют преимущества соглашений о свободной торговле (ССТ) на традиционных рынках.

Министр промышленности и торговли также пояснил, что сильное увеличение экспорта связано с усилиями по поиску и освоению новых рынков. Таким образом, если в прошлом вьетнамский экспорт в основном был сосредоточен на нескольких рынках, таких как Китай, Европа, Япония и США, то теперь он вернулся на восточноевропейский рынок.

Министр Нгуен Хонг Зиен подчеркнул, что эти обнадеживающие результаты стали результатом эффективного применения электронной коммерции в сфере потребительских товаров в последние годы. В настоящее время объем электронной коммерции во Вьетнаме достиг 14 млрд. долл. США, и прогнозируется, что за весь 2022 год он составит 17-18 млрд. долл. США.

По прогнозам многих международных организаций Вьетнам будет страной с самым быстрым и динамичным развитием электронной коммерции в регионе и мире с темпами роста около 25%.

ВИА

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