Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Ожидается, что объем торговли Вьетнама с Китаем достигнет 200 миллиардов долларов США

По прогнозам, в 2024 году импортно-экспортный оборот между Вьетнамом и Китаем приблизится к 200 миллиардам долларов США и даже превысит их, благодаря значительному росту объемов торговли в первой половине этого года.
  Иллюстративное изображение. Фото: kinhtetrunguong.vn  
Министерство промышленности и торговли (MoIT) сообщило, что в течение первых двух кварталов наблюдалось значительное восстановление двусторонней торговли, которая достигла почти 95 миллиардов долларов США.

Заказы с крупных рынков в этот период резко возросли, что привело к увеличению спроса на импорт машин и материалов для обеспечения производства на экспорт. В результате вьетнамские предприятия потратили 67 миллиардов долларов США на импорт из Китая и получили 27,8 миллиарда долларов США от экспорта на этот рынок, соответственно, увеличив показатели почти на 35% и 5,3% по сравнению с прошлым годом.

Китай остается крупнейшим поставщиком материалов для Вьетнама, на долю которого приходится почти 37,6% от общей стоимости импорта страны за последние шесть месяцев, согласно данным MoIT.

Благодаря такому значительному улучшению в течение первого полугодия, двусторонняя торговля, по прогнозам, составит около 200 миллиардов долларов США в этом году. Эта цифра может достичь 190 миллиардов долларов США, если рост в первом полугодии сохранится в оставшиеся месяцы, и даже превысить 200 миллиардов долларов США, если будет зафиксировано лучшее восстановление.

В прошлом году товарооборот между Вьетнамом и Китаем достиг 171,9 миллиарда долларов США. Из них экспорт Вьетнама составил 61,2 млрд долларов США (рост на 5,6%), а импорт - 110,6 млрд долларов США (снижение на 6,6%), соответственно 17,3% и 33,9% от общего объема экспорта и импорта страны.

Предприятия быстро воспользовались преимуществами соглашений о свободной торговле (ССТ) с Китаем, таких как Зона свободной торговли между АСЕАН и Китаем (ACFTA) и Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP), чтобы воспользоваться льготными тарифами.

Инсайдеры заявили, что, по их мнению, у Вьетнама и Китая еще достаточно возможностей для расширения торговых связей в будущем.

Как и планировалось, в сентябре этого года в Пекине пройдет Китайская международная ярмарка по торговле услугами (CIFTIS) 2024 года, в центре внимания которой будут такие секторы услуг, как энергетика, почта и телекоммуникации, финансы, образование, культура и туризм, а также цепочки поставок. Предполагается, что она будет способствовать дальнейшему укреплению партнерских отношений между вьетнамскими и китайскими предприятиями.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Президент Вьетнама провел переговоры с председателем Народной партии Камбоджи, председателем Сената Камбоджи

Президент Вьетнама провел переговоры с председателем Народной партии Камбоджи, председателем Сената Камбоджи

В рамках государственного визита в Камбоджу во второй половине дня 12 июля президент Вьетнама То Лам провел переговоры с председателем Народной партии Камбоджи (НПК), председателем Сената Камбоджи Хун Сеном.
ПОДРОБНЕЕ

Top