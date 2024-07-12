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Ожидается, что объем торговли Вьетнама с Китаем достигнет 200 миллиардов долларов США
Заказы с крупных рынков в этот период резко возросли, что привело к увеличению спроса на импорт машин и материалов для обеспечения производства на экспорт. В результате вьетнамские предприятия потратили 67 миллиардов долларов США на импорт из Китая и получили 27,8 миллиарда долларов США от экспорта на этот рынок, соответственно, увеличив показатели почти на 35% и 5,3% по сравнению с прошлым годом.
Китай остается крупнейшим поставщиком материалов для Вьетнама, на долю которого приходится почти 37,6% от общей стоимости импорта страны за последние шесть месяцев, согласно данным MoIT.
Благодаря такому значительному улучшению в течение первого полугодия, двусторонняя торговля, по прогнозам, составит около 200 миллиардов долларов США в этом году. Эта цифра может достичь 190 миллиардов долларов США, если рост в первом полугодии сохранится в оставшиеся месяцы, и даже превысить 200 миллиардов долларов США, если будет зафиксировано лучшее восстановление.
В прошлом году товарооборот между Вьетнамом и Китаем достиг 171,9 миллиарда долларов США. Из них экспорт Вьетнама составил 61,2 млрд долларов США (рост на 5,6%), а импорт - 110,6 млрд долларов США (снижение на 6,6%), соответственно 17,3% и 33,9% от общего объема экспорта и импорта страны.
Предприятия быстро воспользовались преимуществами соглашений о свободной торговле (ССТ) с Китаем, таких как Зона свободной торговли между АСЕАН и Китаем (ACFTA) и Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP), чтобы воспользоваться льготными тарифами.
Инсайдеры заявили, что, по их мнению, у Вьетнама и Китая еще достаточно возможностей для расширения торговых связей в будущем.
Как и планировалось, в сентябре этого года в Пекине пройдет Китайская международная ярмарка по торговле услугами (CIFTIS) 2024 года, в центре внимания которой будут такие секторы услуг, как энергетика, почта и телекоммуникации, финансы, образование, культура и туризм, а также цепочки поставок. Предполагается, что она будет способствовать дальнейшему укреплению партнерских отношений между вьетнамскими и китайскими предприятиями.