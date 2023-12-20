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Ожидается, что новогодние каникулы станут хорошим началом для туристического сектора
Vietravel, одна из крупнейших туристических компаний Вьетнама, сообщила, что в скором времени начнет программу встречи весны 2024 года, в рамках которой туристам будет представлено около 300 отечественных и зарубежных туристических продуктов по случаю Нового года и Лунного нового года (Тет - самый большой праздник вьетнамского народа).
По словам представителей компании, в этот раз отдыхающим будет предложено множество привлекательных акций.
Другая крупная туристическая компания Вьетнама, Saigontourist, также представляет разнообразные и привлекательные туры во все регионы страны.
В первые дни нового года местные власти планируют организовать широкий спектр культурных и туристических мероприятий.
По данным офиса Народного комитета города Хошимин, фейерверки будут запущены в районе тоннеля реки Сайгон и в парке культуры Дамшен, а в парке статуи президента Хошимина и на пешеходной улице Нгуен Хюэ в ночь на 31 декабря пойдёт программа обратного отсчета.
Кроме того, с 23 декабря 2023 года по 1 января 2024 года пройдет неделя «Добро пожаловать в 2024 год» под девизом «Сближение Тху Зук», в рамках которой будет проведен ряд культурных и спортивных мероприятий.
Ожидается, что в городе Кантхо, центре региона дельты Меконга, фестиваль под названием «Туризм – Ночь фонарей Нинь Киеу» станет изюминкой города с речными культурными особенностями, а также значимым мероприятием в честь 20-летия основания города Кантхо с центральным управлением.