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Ожидается, что на австралийский рынок поступит больше вьетнамской продукции
Аналогичным образом, в отношении крабов из Камау (Вьетнам), Торговое представительство рекомендует вьетнамским компаниям уделять внимание качеству, переработке и упаковке в соответствии с требованиями Австралии для создания бренда и постепенного внедрения на этот рынок.
Нгуен Фу Хоа, глава Торгового представительства Вьетнама в Австралии, поделился, что грязевые крабы в Австралии (похожие на крабы из Камау) имеют высокую цену и не обладают характерным вкусом, с большим количеством крабового жира, как у крабов из Камау. Поэтому если продукты будут переработаны и упакованы в соответствии с требованиями этой страны, это может стать перспективным товаром для продвижения на рынке.
На данный момент Австралия является крупнейшим торговым партнером Вьетнама в регионе Океании и важным рынком для вьетнамского экспорта в Океанию, составляя 88% от общего объема. Согласно статистике таможни Вьетнама, в январе 2025 года общий двусторонний товарооборот составил более 1,5 миллиардов долларов США, при этом экспорт Вьетнама в Австралию продемонстрировал рост на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это также один из немногих крупных экспортных рынков, где рост составил более 10% на фоне общего снижения экспорта в стране на 4,3%.
По словам Нгуен Фу Хоа, среди вьетнамских товаров, экспортируемых в Австралию, сельское, лесное и рыбное хозяйство, а также фрукты и овощи имеют большой потенциал для роста. Австралийцы предпочитают товары из Вьетнама. На данный момент вьетнамские сельскохозяйственные, рыбные продукты и продукты питания широко представлены в Австралии, включая даже такие отдаленные районы, как Северная территория.
"В 2024 году экспорт сельскохозяйственных товаров и фруктов в Австралию составил более 111 миллионов долларов США, что на 25% больше по сравнению с предыдущим годом; экспорт рыбной продукции составил более 343 миллионов долларов США, увеличившись на 9%; экспорт кофе увеличился на 48,3%, риса – на 17%, кондитерских изделий – на 23%, каучука – на 17%. Это впечатляющий рост. Эти результаты показывают, что у сельскохозяйственных и рыбных товаров Вьетнама есть отличные возможности для наращивания экспорта в Австралию в 2025 году», — отметил Нгуен Фу Хоа.
Говоря о факторах, способствующих развитию торговли между Вьетнамом и Австралией в последние годы, включая в частности торговлю сельскохозяйственными, лесными и рыбными продуктами, глава Торгового представительства Вьетнама в Австралии отметил, что соглашения о свободной торговле (FTA), особенно новые FTA, такие как Соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) и Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP), а также другие рамки сотрудничества создают значительные конкурентные преимущества для вьетнамских товаров на австралийском рынке.
По словам Нгуен Нгок Луана, генерального директора компании Meet & More Coffee, соглашения о свободной торговле оказали значительную помощь в продвижении продукции компании на международные рынки. Благодаря CPTPP, продукция растворимого кофе компании Meet & More Coffee пользуется нулевой пошлиной при экспорте в Австралию. Это стало стимулом для компании инвестировать в технологии и уделять больше внимания качеству экспортируемой продукции. Однако для более широкого присутствия вьетнамских товаров в Австралии компания Meet & More Coffee считает важным создание бренда продукции и продвижение отрасли.
По мнению экспертов, Австралия – это перспективный рынок для вьетнамских товаров, однако он также является одним из самых требовательных рынков в мире, предъявляющим высокие стандарты качества продукции, строгие процедуры импорта и технические барьеры, включая требования к маркировке, санитарным и фитосанитарным стандартам. Некоторые из этих стандартов даже более строгие, чем в США и ЕС.
Кроме того, Австралия требует соблюдения множества импортных правил, таких как налоговая политика и тарифы, требования к упаковке и маркировке, санитарные и фитосанитарные стандарты, карантин, права интеллектуальной собственности, брендинг и бизнес-практики… Поэтому, чтобы выйти на австралийский рынок, экспортёры должны уделять приоритетное внимание качеству своей продукции, а не цене. Кроме того, австралийские потребители обращают внимание на упаковку, дизайн и бренд.
Для того чтобы помочь вьетнамским компаниям максимально эффективно использовать рынок Австралии, эксперты рекомендуют, чтобы в процессе сотрудничества вьетнамские предприятия тщательно изучали информацию о партнёрах в Австралии, работали с местными импортёрами на всех этапах, чтобы удовлетворить все требования импорта и стандарты рынка, что поможет обеспечить максимальное качество и ценность товаров./.