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Ожидается, что зарубежные вьетнамские молодые люди выступат в качестве послов туризма
Выступая 1 августа на форуме в центральном городе Дананг в рамках программы Вьетнамский летний лагерь 2023, Линь сказал, что 2023 год знаменует собой период расцвета вьетнамского туристического сектора, который к настоящему времени обслужил почти 6,6 млн. посетителей, выполнив 83% плана на весь год. Вьетнам вошел в число самых популярных направлений в мире, добавил он.
Летний лагерь, в котором участвуют 120 зарубежных вьетнамских молодых людей из 26 стран и территорий, проходит с 18 июля по 2 августа и охватывает 10 городов и провинций Вьетнама.
Тыонг Ви, зарубежная вьетнамская молодежь из Словакии, которая присоединилась к лагерю, сказала, что она гордится тем, что является вьетнамкой. Благодаря этой программе ее любовь к стране и народу Вьетнама возросла, и у нее появилась возможность встретить больше друзей из разных стран мира, сказала Ви.
После возвращения в Словакию она будет обсуждать пейзажи и туризм Вьетнама со всеми своими друзьями, заявила она.
Ле Тхань Чанг, студентка из России, выразила свое сильное впечатление от красоты Вьетнама, а также от дружелюбия и гостеприимства вьетнамского народа.
Участие в летнем лагере - это возможность глубже узнать Вьетнам и стать ближе к Родине, сказала она, подчеркнув, что будет стараться внести свой вклад в продвижение образа прекрасного Вьетнама в мире.
Дананг стал последним пунктом назначения для зарубежной вьетнамской молодежи в рамках их вьетнамского турне. Они посетили ряд ландшафтов города и приняли участие в программе по продвижению туризма в Дананге.