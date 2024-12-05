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Ожидается, что заблаговременно объявленое расписание праздников на 2025 год, увеличит количество туристических поездок

График праздников во Вьетнаме на 2025 год был объявлен заранее, что, как ожидается, поможет как населению, так и туроператорам активно готовиться к праздникам в течение всего года.

 

В следующем году государственные служащие и работники Вьетнама будут иметь в общей сложности 22 выходных дня в связи с государственными праздниками и Новым годом по лунному календарю (Тэт). В их число входят 11 официальных праздничных дней и 11 дополнительных выходных дней или выходных дней подряд в связи с совпадением с выходными или корректировкой графика работы.

Узнав о расписании, Хоанг Фыонг, сотрудник офиса в Хошимине, забронировал тур в Таиланд в День поминовения королей Хунгов с 5 по 7 апреля.
Она сказала, что в 2024 году выходные дни на празднование Дня воссоединения страны (30 апреля) и первомайских праздников был объявлен незадолго до этого, поэтому она не смогла запланировать какую-либо поездку.

Благодаря раннему опубликованному расписанию люди смогут активно организовывать свой отдых, начиная с бронирования билетов и отелей и заканчивая составлением бюджета на поездку.

Хо Суан Фук, генеральный директор Hanotours, заявил, что теперь компания может приступить к разработке бизнес-планов, туристических продуктов и программ продвижения на 2025 год.

Он подтвердил, что заблаговременное объявление не только помогает предприятиям лучше подготовиться, но и создает благоприятные условия для путешественников, тем самым стимулируя рост туризма.

Кроме того, такие населенные пункты, как Ханой, Куангнинь, Ниньбинь, Дананг, Кханьхоа, Хошимин и Фукуок, также объявили о проведении мероприятий для привлечения туристов во время праздничного сезона в конце года и празднования Нового года.

Ожидается, что девять праздничных дней подряд в честь Тэт, с 25 января по 2 февраля, еще больше повысит интерес людей к многодневным поездкам и поездкам на дальние расстояния.

Буй Тхань Ту, директор по маркетингу BestPrice, сказал, что во время праздничных новогодних дней компания сосредоточится на продвижении поездок на небольшие расстояния. В то же время компания готовится к празднику Тэт.

Буй Тхань Ту сообщил, что в связи с этим подешевеют туры в такие страны, как Республика Корея, Таиланд, Сингапур и Малайзия. В то же время ожидается повышение цен на поездки в Японию или Тайвань (Китай). Цены на внутренние туры в целом останутся стабильными, как и в 2024 году.

ИЖВ/ВИА

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