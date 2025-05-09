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Ожидается, что в этом году объем производства личи вырастет на 30%
Из общего объема производства около 165 000 тонн приходится на северную провинцию Бакжанг, 60 000 тонн - на северную провинцию Хайзыонг, 22 000 тонн - на северную провинцию Хынгйен, 22 000 тонн - на северную провинцию Лангшон, и еще 21 000 тонн - на провинцию Даклак в Центральном нагорье.
Время сбора урожая относительно короткое и делится на две фазы - с 20 мая по 10 июня для раннеспелых плодов и с 10 июня по 25 июля для основного урожая. Поэтому для правильного сбора, переработки и потребления личи требуется заблаговременная подготовка, считают в департаменте.
Что касается управления кодами производственных и упаковочных предприятий, то было выдано 469 кодов производственных предприятий на общей площади почти 19 400 га, а также 55 кодов упаковочных предприятий, предназначенных для экспорта на такие рынки, как Китай, Австралия, Таиланд, Япония и США. На этих предприятиях ведется регулярный мониторинг, и они уже завершили процедуры регистрации на 2025 сельскохозяйственный год.
Что касается подготовки к карантинной обработке растений в соответствии с требованиями стран-импортеров, то с начала апреля Департамент растениеводства и защиты растений активно сотрудничает с агентствами по карантину растений других стран для оформления документов и проведения инспекций предприятий по переработке свежего личи, в том числе трех облучательных и трех фумигационных.
На сегодняшний день эти предприятия получили одобрение иностранных властей на урожай 2025 года и теперь готовы обрабатывать фрукты для экспорта.
В частности, после долгих переговоров, начиная с урожая 2025 года, Япония разрешила Вьетнаму контролировать переработку личи, поставляемых в эту страну, вместо того чтобы направлять своих экспертов для контроля всего процесса выращивания. Это позволило сэкономить много времени и средств как производителям, так и экспортерам свежих фруктов.
Карантинные подразделения и лаборатории по проверке безопасности пищевых продуктов также готовы развернуть оборудование и персонал для сбора и исследования образцов, чтобы облегчить экспорт. Ожидается, что сотрудники карантинной службы будут находиться в населенных пунктах с 1 июня и до конца сезона сбора урожая.
Ожидается, что около 60% продукции будет потребляться внутри страны, а остальная часть пойдет на экспорт. Хотя вьетнамский личи попал в более чем 20 стран мира, 90% объема экспорта приходится на китайский рынок, сообщает департамент.