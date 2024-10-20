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Ожидается, что в этом году объем ПИИ во Вьетнам достигнет 39-40 млрд. долл. США
Агентство иностранных инвестиций (FIA) при Министерстве планирования и инвестиций сообщило, что за первые девять месяцев этого года общий объем зарегистрированного иностранного инвестиционного капитала достиг более 24,78 млрд. долл. США, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
За девять месяцев Вьетнам привлек более 4,26 млрд. долл. США ПИИ, что составляет 17,2% от общего объема зарегистрированного капитала.
Только в сентябре провинции Бакнинь, Биньзыонг и Донгнай объявили о планировании своего развития и провели мероприятия по привлечению инвестиций. В ходе этих мероприятий многие проекты получили новые и расширенные инвестиционные сертификаты.
Таким образом, общий зарегистрированный инвестиционный капитал, или только дополнительный инвестиционный капитал, достиг самого высокого уровня с начала года.
По данным FIA, в сентябре 2024 года три крупных проекта Amkor, Luxcase и Advance Tyre Vietnam Ltd Co скорректировали инвестиционный капитал, способствуя увеличению дополнительного инвестиционного капитала за девять месяцев до более чем 7,64 млрд. долл. США, что на 48,1% больше, чем за тот же период.
Кроме того, в привлечении ПИИ во Вьетнам также наметился положительный сдвиг: улучшилось качество потока ПИИ. По данным FIA, за первые девять месяцев дополнительные инвестиции получили крупные проекты в области полупроводников, энергетики (производство батарей, фотоэлектрических элементов, кремниевых слитков), производства компонентов, электронной продукции и продукции с высокой добавленной стоимостью.
За этот период общий зарегистрированный иностранный инвестиционный капитал достиг более 24,78 млрд. долл. США, увеличившись на 11,6%, а реализованный капитал достиг 17,3 млрд долларов США, увеличившись на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Многие технологические корпорации проявляют интерес к инвестициям во Вьетнам. На выставке Innovate Vietnam 2024 о своем присутствии заявили ряд ведущих мировых технологических корпораций, таких как NVIDIA, Qualcomm, Intel, AMD, Samsung и Meta.
На мероприятии руководители корпораций обязались инвестировать и поддерживать Вьетнам в развитии сфер полупроводников, искусственного интеллекта (ИИ) и инноваций.
Раймонд Тех (Raymond Teh), вице-президент NVIDIA Corporation, сказал, что NVIDIA поможет ускорить инновации в промышленности Вьетнама.
Между тем, президент Meta Group по глобальным вопросам Ник Клегг заявил, что Meta будет производить свою новейшую гарнитуру смешанной реальности Quest 3S во Вьетнаме в 2025 году, что позволит создать 1000 рабочих мест.
Давний вьетнамский инвестор Samsung Group также планирует вложить еще 1,8 млрд. долл. США в завод по производству светодиодных экранов в северной провинции Бакнинь