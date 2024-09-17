Ожидается, что Вьетнам заработает 5 миллиардов долларов на экспорте риса в этом году

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Вьетнам экспортировал 6,16 млн тонн риса за первые восемь месяцев этого года, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD).

Выручка от экспорта риса достигла почти 3,85 млрд долларов США, увеличившись в годовом исчислении на 21,7%.



По данным MARD, наряду с увеличением объема экспорта, средняя экспортная цена на рис за этот период также выросла примерно на 14,8%, достигнув 625 долларов США за тонну.



На внутреннем рынке цены на многие виды риса в регионе дельты Меконга на прошлой неделе оставались стабильными по сравнению с предыдущей неделей.



Директор департамента растениеводства MARD Нгуена Ньы Кыонг сказал, что поставки некоторых стран-экспортеров риса в настоящее время ограничены. Объем и стоимость экспорта риса увеличились, поскольку качество вьетнамского риса постоянно улучшается, чтобы соответствовать требованиям мирового рынка. Местные предприятия также добились успеха в переговорах с партнерами по экспорту риса.



Говоря о рынке экспорта риса в оставшиеся месяцы 2024 года, Нгуена Ньы Кыонга отметил, что спрос на импорт риса со стороны традиционных потребителей Вьетнама, таких как Филиппины, Индонезия, Малайзия, по-прежнему будет оставаться высоким.



Вьетнамские предприятия по экспорту риса в настоящее время также осваивают новые рынки, такие как Ближний Восток, Африка, Южная Америка, Япония и Республика Корея.



Таким образом, общий объем экспорта риса в 2024 году, по прогнозам, достигнет примерно восьми миллионов тонн.



Заместитель министра сельского хозяйства Вьетнама Фыонг Дык Тьен заявил, что площадь выращивания риса во Вьетнаме сократилась до 7,12 млн га, но экспортные поставки продолжают расти благодаря новым сортам риса с более высокой урожайностью и качеством.



Ожидается, что в связи с растущим спросом Вьетнам в этом году заработает на производстве риса более 5 миллиардов долларов, что является новым рекордом.



Тем не менее, хотя компании прогнозируют, что экспорт останется на высоком уровне в оставшиеся месяцы года, по мнению экспертов, мировой рынок торговли рисом в 2024 году по-прежнему столкнется со многими проблемами. К ним относятся сокращение мировых поставок риса из-за сохраняющихся последствий запретов на экспорт риса в некоторых странах (Индии, ОАЭ и России), изменение климата и сложная геополитическая ситуация во многих регионах.



В целях развития рынка экспорта риса Департамент импорта и экспорта при Министерстве промышленности и торговли заявил, что продолжит осуществлять гибкие мероприятия по продвижению торговли, направленные на расширение экспорта на традиционные рынки Вьетнама, такие как Индонезия, Африка и Китай, одновременно используя существующие нишевые рынки с ароматным и высококачественным рисом, включая ЕС, Республику Корея, США и страны Северной Америки.



Кроме того, он будет поддерживать каналы сбыта рыночной информации через торговые представительства Вьетнама за рубежом, чтобы внимательно следить за развитием ситуации на мировом рынке, особенно на основных рынках сбыта.

Он будет оперативно предлагать меры для реагирования на необычные события и содействия экспорту риса. В то же время он будет координировать свои действия с дипломатическими миссиями и торговыми представительствами за рубежом, чтобы продолжать оказывать поддержку предприятиям в продвижении экспорта риса.



