Ожидается, что Вьетнам внесет больше вклада в СВМДА

Президент Нгуен Суан Фук принял посла Кайрата Сарыбая. Фото: ВИА

Сарыбай, казахстанский дипломат, сказал, что лидеры и народ Казахстана уважали покойного президента Хо Ши Мином, а также борьбу Вьетнама за национальное освобождение в прошлом и его достижения в нынешнем социально-экономическом развитии.

По этому поводу Сарыбай передал приглашение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева президенту Вьетнама принять участие в шестом Саммите СВМДА, намеченном на октябрь 2022 года в Казахстане.

На встрече президент Нгуен Суан Фук подчеркнул, что мир, безопасность и развитие в регионе и мире имеют большое значение, и всем странам необходимо приложить все усилия, чтобы внести свой вклад в укрепление экономики, торговли, инвестиций и борьбу с глобальными вызовами, особенно климатическими изменениями, эпидемией, терроризмом и трансграничной преступностью.

Он также призвал СВМДА продвигать свои принципы работы, в том числе уважение суверенитета, территориальной целостности и равенства, уважения друг друга, неприменение или угроза применения силы, урегулирование разногласий путем переговоров, невмешательство во внутренние дела, поощрение сотрудничества, и соблюдение международного права и Устава Организации Объединенных Наций.

Президент Вьетнама подчеркнул, что с момента своего создания 30 лет назад СВМДА сильно развилось, став крупным форумом по расширению диалога, укреплению стратегического доверия и сотрудничества между странами-членами во имя мира, сотрудничества и процветания в Азии.

Он предложил СВМДА поддержать позицию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Вьетнама по обеспечению мира, безопасности и свободы судоходства и авиации в Восточном море и принять мирные меры в соответствии с международным правом, Конвенцией ООН 1982 г. о морском праве (ЮНКЛОС) и Уставом ООН.

Вьетнам последовательно проводит внешнюю политику независимости, уверенности в своих силах, будучи ответственным членом международного сообщества, активно подключаясь к деятельности СВМДА и работая над развитием сотрудничества в области экономики, торговли, сельского хозяйства, туризма и защиты окружающей среды, утверждает руководитель Вьетнама.

Президент Нгуен Суан Фук выразил уверенность в успехе шестого Саммита СВМДА, пообещав, что вьетнамская делегация примет участие в саммите с самым активным и практическим вкладом.

Президент попросил Сарыбая передать свои приветствия руководителям и народу Казахстана и высоко оценил добрую дружбу и сотрудничество между двумя странами, при этом объем двусторонней торговли в прошлом году удвоился по сравнению с 2020 годом.

Он также поблагодарил Казахстан, который является одним из членов-учредителей СВМДА, за его значительный вклад в развитие форума за прошедшее время.



