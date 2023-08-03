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Ожидается, что визит председателя НС в Индонезию углубит двустороннее стратегическое партнерство
Высокопоставленный законодатель примет участие в 44-й Генеральной Ассамблее Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA-44) и совершит официальные визиты в Индонезию и Иран с 4 по 10 августа.
Мероприятия проводятся по приглашениям спикера Палаты представителей Индонезии и председателя AIPA Пуана Махарани, а также спикера Консультативной ассамблеи Ирана Мохаммада Бакера Калибафа.
Визит в Индонезию состоится в контексте празднования обеими странами 68-й годовщины установления двусторонних дипломатических отношений (30 декабря 1955 года) и 10-й годовщины их стратегического партнерства (июнь 2013 года).
Индонезия была первой страной Юго-Восточной Азии, с которой Вьетнам установил дипломатические отношения. Их традиционная дружба была построена на фундаменте, созданном президентом Хо Ши Мином и президентом Сукарно и поддерживаемом поколениями лидеров и народов двух стран.
С 1990 года обе стороны поддерживают обмен визитами между высокопоставленными государственными, правительственными и законодательными делегациями, а также делегациями министерств, ведомств и деловых кругов, а также культурные обмены.
Отношения вступили в новый период с визитом во Вьетнам президента Сухарто в ноябре 1990 года, первым визитом президента Индонезии за 31 год, а также первым визитом главы государства Юго-Восточной Азии и Южной части Тихого океана во Вьетнам с 1975 года, за исключением Лаоса и Камбоджи.
По случаю визита во Вьетнам президента Индонезии Мегавати в июне 2003 года две страны подписали совместное заявление о рамках дружественного, всеобъемлющего сотрудничества в 21 веке и соглашение о демаркации границ континентального шельфа.
Обе стороны опубликовали совместное заявление об укреплении отношений на пути к стратегическому партнерству по случаю официального визита премьер-министра Нгуен Тан Зунга в Индонезию в сентябре 2011 года.
Установление стратегического партнерства в июне 2013 года по случаю государственного визита в Индонезию президента Чыонг Тан Шанга было расценено как важная веха в двусторонних дипломатических отношениях. С тех пор стратегическое партнерство всесторонне и прочно укреплялось.
Первый официальный визит в Индонезию генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга в августе 2017 года открыл новую страницу в отношениях, сделав их более интенсивными и всеобъемлющими.
Президент Джоко Видодо впервые посетил Вьетнам в сентябре 2017 года в рамках своей поездки в страну на Всемирный экономический форум АСЕАН, способствуя углублению стратегического партнерства.
Ожидается, что визит высокопоставленного законодателя в Индонезию углубит двустороннее стратегическое партнерство.
За последние годы, несмотря на последствия пандемии COVID-19, две страны по-прежнему поддерживали обмены и контакты на всех уровнях, последняя встреча премьер-министра Фам Мин Тьиня и президента Видодо состоялась благодаря 42-му саммиту АСЕАН и связанных с ним встреч в Индонезии в мае прошлого года.
Две страны завершили переговоры о демаркации границ своей Исключительной экономической зоны (ИЭЗ) в декабре 2022 года, что, как сказал посол Индонезии во Вьетнаме Денни Абди, доказывает, что страны могут разрешать споры мирными мерами в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года. (ЮНКЛОС).
Завершение процедур, связанных с этим соглашением, помогло двум странам расширить сотрудничество в области переработки рыбных продуктов, аквакультуры и рыболовства, среди прочих областей, способствуя обеспечению продовольственной безопасности в регионе, отметил дипломат.
Две страны также подписали множество соглашений о сотрудничестве в различных сферах, одновременно активизируя сотрудничество между населенными пунктами, с четырьмя парами городов-побратимов и провинций, а именно Джакарта-Ханой, Бариа-Вунгтау - Паданг, Хюэ-Джокьякарта и Шокчанг-Лампунг.
В то же время они поддерживали тесную координацию и обменивались точками зрения по многим вопросам стратегической важности на международных форумах.
По словам бывшего посла Индонезии во Вьетнаме Ибну Хади, двусторонняя торговля впечатляюще растет.
Индонезия является третьим по величине торговым партнером Вьетнама в Юго-Восточной Азии, в то время как Вьетнам занимает четвертое место с индонезийской стороны, при том, что выручка от двусторонней торговли достигла 14,1 млрд. долларов США в прошлом году и 6,73 млрд. долларов США в первой половине этого года. Ожидается, что в 2028 году эта цифра вырастет до 15 млрд. долларов США.
Вьетнам в основном экспортирует компьютеры, электронную продукцию, различные виды чугуна и стали, текстильно-швейные изделия, пластмассы, мобильные телефоны и комплектующие детали в Индонезию, в то время как импортирует из страны уголь, растительное масло, автомобили, железо и сталь.
По состоянию на 20 июня 2022 года Индонезия вложила 645,8 млн. долларов США в 113 проектов во Вьетнаме, сосредоточив внимание на переработке, производстве, а также услугах по размещению и кейтерингу.
Посол Вьетнама в Индонезии Та Ван Тхонг предложил двум странам оптимизировать новые возможности и укрепить сотрудничество, чтобы превратить вызовы в возможности, а давление конкуренции - в импульс для дальнейшего роста, одновременно работая над завершением правовой базы для их сотрудничества.
По словам Хади, двум странам следует рассмотреть сотрудничество в области рыболовства и аквакультуры, в которых у обеих есть потенциал, особенно после подписания соглашения о демаркации ИЭЗ в 2022 году, а также сотрудничество в области трансформации технологий.
Сотрудничество в других областях, таких как образование, культура, сельское хозяйство, энергетика и правосудие, также было укреплено посредством конкретных, ориентированных на результат соглашений и меморандумов о взаимопонимании.
Что касается законодательных связей, то в марте 2010 года Национальный совет Вьетнама и Палата представителей Индонезии достигли соглашения о сотрудничестве.
На приеме в честь посла Абди 29 июня 2023 года председатель Комитета НС по внешним связям Ву Хай Ха подтвердил, что законодательное собрание Вьетнама желает более интенсивного, практического стратегического партнерства между двумя странами посредством сотрудничества с законодательными органами Индонезии.
Ха сказал, что НС Вьетнама желает расширить обмен информацией и опытом с парламентом Индонезии в области законотворчества и надзора.
Со своей стороны, Абди предложил двум законодательным органам активизировать обмен делегациями на всех уровнях, чтобы укрепить их сотрудничество, способствуя углублению отношений между двумя странами практичным и эффективным образом.