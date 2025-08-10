Ожидается, что визит главы партии откроет новую главу в торговых отношениях между Вьетнамом и Республикой Корея

С момента установления дипломатических отношений в 1992 году Вьетнам и Республика Корея неуклонно углубляли свое партнерство, кульминацией которого стал переход к всеобъемлющему стратегическому партнерству в 2022 году.

Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Кореей (VKFTA), подписанное в 2015 году, еще больше укрепило двусторонние экономические связи, позволив обеим сторонам воспользоваться преимуществами снижения тарифов и расширения доступа на рынки.

Первоначально инвестиции РК во Вьетнам были сосредоточены на малых и средних проектах, но в последние годы ведущие корейские конгломераты начали создавать крупные предприятия, особенно в обрабатывающей промышленности, электронике и высокотехнологичных отраслях. Этот сдвиг значительно ускорил двустороннюю торговлю и экономическую интеграцию.



Взаимодополняющее партнерство



Эксперты отметили, что экспортные структуры двух экономик в значительной степени дополняют друг друга при незначительной прямой конкуренции. Вьетнамский экспорт в РК включает как товары, производимые во Вьетнаме компаниями с корейскими инвестициями, такие как мобильные телефоны, электроника и оборудование, так и товары, в производстве которых Вьетнам традиционно силен, включая сельскохозяйственные и рыбные продукты, обработанные пищевые продукты, текстиль, обувь и деревянную мебель.

По состоянию на май 2025 года Республика Корея является крупнейшим иностранным инвестором Вьетнама с 10 203 действующими проектами и уставным капиталом на общую сумму 94 миллиарда долларов США, что составляет 23,5% всех проектов с привлечением прямых иностранных инвестиций и 18,1% зарегистрированных иностранных инвестиций. Республика Корея также занимает второе место в области сотрудничества в целях развития, выделив 4 миллиарда долларов официальной помощи в целях развития к 2030 году.

В 2024 году объем двусторонней торговли достиг 81,5 миллиарда долларов, что на 7,3% больше, чем в прошлом году. В настоящее время Вьетнам реализует в РК 112 инвестиционных проектов с общим капиталом в 37,4 млн. долларов США.

Торговое представительство Вьетнама в Сеуле отметило значительный рост ключевых видов экспорта, таких как текстиль, транспортное оборудование и станки. Малые и средние предприятия (МСП) внесли заметный вклад, в то время как фирмы с корейскими инвестициями во Вьетнаме продолжают экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью обратно в РК, демонстрируя эффективное производство.

Географическая близость Вьетнама к Республике Корея, частые маршруты доставки и относительно низкие затраты на логистику дают очевидные преимущества экспортерам. Соглашение о свободной торговле и другие двусторонние и многосторонние торговые соглашения еще больше расширили доступ вьетнамских товаров на корейский рынок.

Во время недавней встречи с послом Республики Корея во Вьетнаме Чхве Ён Сэмом министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Дьен подтвердил, что Вьетнам и Республика Корея стали ведущими партнерами друг друга во многих областях. Примечательно, что экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество остается основой и движущей силой двусторонних отношений. Он выразил уверенность, что посольство продолжит содействовать расширению сотрудничества, преследуя общую цель как можно скорее увеличить объем двусторонней торговли до 150 миллиардов долларов США.

В июле Вьетнамское агентство содействия торговле возглавило делегацию в РК в рамках Национальной программы содействия торговле.

Представитель вьетнамской акционерной компании Ameii, присоединившийся к делегации, сказал, что, участвуя в мероприятиях делегации, компания не только установила контакт с потенциальными корейскими импортерами, но и установила связь с крупной сетью супермаркетов Малайзии, заинтересованной в сухофруктовой продукции компании.

Сотрудничество на местном уровне также процветает. В июле Департамент промышленности и торговли провинции Тхайнгуен организовал встречу представителей бизнеса из Кенсан-Пукто (Республика Корея) и Тхайнгуена, посвященную празднованию 20-летия партнерства на уровне провинций.

Официальные лица выразили надежду, что сильные стороны Кенсан-Пукто в области технологий и дизайна продукции будут способствовать долгосрочному сотрудничеству и расширению рынка во Вьетнаме.

На выставке Korea Import Fair 2025 в Сеуле вьетнамские экспоненты произвели впечатление на крупные розничные сети, такие как Walmart и Costco, открыв возможности для продвижения вьетнамских товаров от “отечественного качества” к “международным стандартам” и расширения их присутствия в глобальных цепочках поставок.



На пути к сбалансированному и устойчивому росту



Для ускорения экспорта в РК Министерство промышленности и торговли реализует план действий по достижению к 2030 году объема двусторонней торговли в размере 150 миллиардов долларов США с более сбалансированной структурой. Приоритетными направлениями являются расширение доступа на рынки сельскохозяйственной продукции, такой как вьетнамские личи и маракуйя, корейские киви и мандарины; укрепление сотрудничества в области чистой энергетики, экологически чистого производства; инвестиции в логистическую инфраструктуру, включая морские порты, интеллектуальные логистические центры и цифровые платформы для оптимизации цепочек поставок; и углубление интеграции в крупные корейские розничные сети, такие как Lotte Mart, E-Mart, Homeplus и CJ Home Shopping.

Министр торговли, промышленности и энергетики РК Ан Дук Гын предложил расширить сотрудничество в цепочках поставок важнейших полезных ископаемых посредством эффективной работы Центра технологического сотрудничества в области важнейших полезных ископаемых. Он также призвал Вьетнам поддержать участие Кореи в энергетических проектах, работающих на сжиженном природном газе, и расширить сотрудничество в области чистой энергетики и ядерной энергетики.

Министр Нгуен Хонг Зиен подчеркнул, что быстрорастущая экономика Вьетнама потребует десятков миллиардов долларов США ежегодно на создание инфраструктуры для производства и передачи электроэнергии до 2030 года, что является сложной задачей, но также и возможностью для иностранных инвесторов, особенно из Республики Корея.

По итогам встречи министры двух стран подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области энергетики, промышленности и торговли, направленный на достижение прорывных результатов в двусторонних экономических связях. Они также подтвердили, что их министерства будут тесно сотрудничать для содействия деловым и инвестиционным связям между двумя странами.