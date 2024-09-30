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Ожидается, что визиты генерального секретаря ЦК КПВ, президента государства То Лама укрепят связи с Монголией, Ирландией, Францией, сообществом франкофонии
С 30 сентября по 7 октября по приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, президента Ирландии Майкла Д. Хиггинса и президента Франции Эммануэля Макрона партийно-государственный лидер и высокопоставленная делегация совершат государственные визиты в Монголию и Ирландию, примут участие в 19-м саммите Франкофонии и совершат официальный визит во Францию, соответственно.
Поездка также отражает важность, которую партия и государство Вьетнама придают традиционной дружбе с Монголией, дружбе и многостороннему сотрудничеству с Ирландией и стратегическому партнерству с Францией, а также желание Вьетнама обновить и углубить рамки сотрудничества в соответствии с новой ситуацией и интересами этих стран, сказал заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Буй Тхань Шон в интервью прессе накануне поездки лидера.
Он добавил, что в ходе поездки Вьетнам надеется усилить координацию со странами в решении региональных и мировых проблем, а также заручиться их постоянной поддержкой зарубежной вьетнамской общины.
По словам заместителя премьер-министра, государственный визит высшего руководителя в Монголию имеет особое значение, когда две страны отмечают 70-летие дипломатических отношений и их связи находятся на лучшем этапе развития. Генеральный секретарь партии, президент Вьетнама обсудят с монгольскими лидерами основные направления и меры по дальнейшему укреплению политического доверия и развитию сотрудничества в приоритетных областях, в частности, в политике, дипломатии, экономике, торговле, туризме и обмене между людьми.
Он отметил, что Монголия оказала Вьетнаму сильную поддержку как материально, так и духовно во время борьбы Вьетнама за национальное освобождение. В настоящее время две страны также поддерживают друг друга в национальном строительстве и поддерживают тесное сотрудничество по каналам партии, государства, правительства и народа.
Что касается Ирландии, Буй Тхань Шон отметил, что это первый государственный визит с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. По его словам, лидеры двух стран обсудят меры по развитию сотрудничества в областях, где Вьетнам имеет спрос, а Ирландия - преимущества, таких как высококачественные инвестиции, наука и технологии, инновации, цифровая трансформация, энергетический переход, образование и подготовка кадров, особенно высшее образование.
Заместитель премьер-министра подчеркнул, что Ирландия в настоящее время является шестым по величине торговым партнером Вьетнама в ЕС и сделала Вьетнам приоритетным получателем своей помощи в целях развития, которая направлена на образование, гендерное равенство, адаптацию к изменению климата, поддержку групп этнических меньшинств и людей с ограниченными возможностями, а также разминирование. Ирландия выделила 250 стипендий для Вьетнама в рамках ирландской программы помощи, запущенной в 2009 году. Две страны также активно реализуют Меморандум о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама и Министерством сельского хозяйства, продовольствия и морских ресурсов Ирландии.
Что касается Франции, то, по словам Буй Тхань Шона, основываясь на особых связях и результатах стратегического партнерства за последние более чем 10 лет, обе стороны будут искать пути для поднятия стратегического партнерства на новую высоту с большей практической выгодой, соответствующей потенциалу и положению обеих стран в своих регионах и мире в целом. По его словам, обе стороны будут стремиться к активизации торговых и инвестиционных связей, углублению совместной работы в традиционных областях, таких как культура, образование, наука и технологии, сотрудничество на местном уровне, а также к расширению партнерства в новых и потенциальных областях, таких как аэрокосмическая промышленность, возобновляемые источники энергии, высокие технологии и цифровая экономика.
Он подчеркнул, что политическое доверие между Вьетнамом и Францией все больше укрепляется, отметив, что впервые в истории министр обороны Франции присутствовал на 70-летней годовщине победы при Дьенбьенфу и подтвердил желание вместе с Вьетнамом «разложить по полочкам прошлое и смотреть в будущее» во имя мира, сотрудничества и развития. Буй Тхань Шон также подчеркнул, что Франция является одним из ведущих европейских партнеров Вьетнама в области туризма, торговли, инвестиций и ОПР, а также реализует множество проектов, способствующих развитию, модернизации и улучшению условий жизни во Вьетнаме.
Он также сообщил, что генеральный секретарь партии, президент государства То Лам выступит с важной речью на 19-м саммите Франкофонии, желая еще больше распространить информацию об активном и ответственном Вьетнаме, который всегда готов объединить усилия с международным сообществом, чтобы ответить на вызовы, способствуя будущему «мира, дружбы, солидарности и устойчивого развития», как и было задумано на саммите Франкофонии.
Заместитель премьер-министра отметил, что сотрудничество между Вьетнамом и франкоязычным сообществом продолжает развиваться, при этом франкоязычное сообщество рассматривает Вьетнам как образец социально-экономического развития и центр франкоязычной деятельности в регионе. Он подтвердил, что Вьетнам входит в число стран, которые продвигают экономическое сотрудничество, особенно в области цифровой экономики, на франкофонном пространстве. По словам Буй Тхань Шона, у Вьетнама остается много возможностей для расширения сотрудничества с франкофонным экономическим пространством, особенно в области экономики, торговли, инвестиций, образования и подготовки кадров, сельского хозяйства, устойчивого развития и науки и технологий.
Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел выразил уверенность, что рабочая поездка генерального секретаря партии, президента государства будет успешной и принесет важные результаты, способствуя укреплению основ отношений между Вьетнамом и Монголией, Ирландией, Францией и франкофонным сообществом, и в то же время откроет новые возможности и потенциал в сотрудничестве с каждой страной, тем самым развивая отношения в соответствии с новой ситуацией.