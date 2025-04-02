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Оживленный обряд сидячего перетягивания каната в Ханое
Нгуен Тхи Кай – жительница района Лонгбиен, Ханой сказала:
"От молодых до пожилых – все жители деревни с нетерпением ждут фестиваля, чтобы посмотреть соревнование по перетягиванию каната. Это радостная традиция Фестиваля храма Чанву в Тхатьбан".
Нгуен Линь Чи – жительница района Лонгбиен, Ханой сказала:
"Мне очень нравится находиться здесь и поддерживать участников. Надеюсь, этот фестиваль будет развиваться и процветать!".
Ритуал сидячего перетягивания каната проводится ежегодно на третий день третьего лунного месяца и включает три команды. В каждой команде – 17 участников и один знаменосец. Уникальность этого обряда в том, что игроки сидят на земле, упираясь пятками, и тянут канат, что символизирует молитву о хорошей погоде и богатом урожае.
Донг Ван Хок – участник, район Лонгбиен, Ханой отметил:
"Я участвую в фестивале уже много лет. Каждое состязание приносит особую радость и азарт. Молодые люди в нашей деревне тренируются усердно, а для соревнования отбираются самые сильные."
За месяц до фестиваля два ротанговых каната длиной 35 метров и диаметром 5 см помещают в квадратный колодец, чтобы они размякли. Затем организаторы переносят их во двор храма для ритуала.
Зыонг Ань Туан – участник, квартал ТхатьбБан, район Лонгбиен, Ханой сказа:
"Надеюсь, этот ритуал сохранится, чтобы будущие поколения могли глубже понять наши традиции и национальные виды спорта."
Сохранение обряда сидячего перетягивания каната демонстрирует его живучесть в сообществе и подчеркивает важную роль властей и местных жителей в защите и продвижении культурного наследия.
Традиция перетягивания каната в Тхатьбан не только объединяет вьетнамские сообщества, но и выходит на международную арену. 9 апреля команда из Тхатьбан отправится в Республику Корея для участия в соревнованиях и культурного обмена, распространяя ценности вьетнамского наследия по всему миру.