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Одобрен проект развития углеродного рынка Вьетнама
Инициатива направлена на создание новых финансовых потоков для сокращения выбросов парниковых газов, поддержку перехода на «зеленые» технологии и повышение конкурентоспособности вьетнамских предприятий на внутреннем и международном рынках.
Проект также призван ускорить развитие низкоуглеродной экономики и решить проблему изменения климата, стремясь к достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году.
К июню 2025 года в рамках проекта планируется завершить создание правовой базы для обмена квотами на выбросы ПГ и углеродными кредитами, включая разработку механизмов торговли углеродными кредитами и компенсаций, а также создать необходимую инфраструктуру для работы углеродного рынка.
Кроме того, проект направлен на укрепление управленческого потенциала соответствующих государственных учреждений и повышение осведомленности предприятий, организаций и частных лиц об углеродном рынке.
Проект предусматривает создание двух первичных рыночных товаров: Квоты на выбросы парниковых газов и сертифицированные углеродные кредиты, которые будут предметом торговли.
В нем также изложена подробная дорожная карта углеродного рынка: пилотная фаза пройдет с 2025 по 2028 год, а официальный запуск рынка по всей стране состоится в 2029 году.
В рамках этого проекта основными задачами являются разработка товарной базы углеродного рынка, регистрация участников, создание национального реестра и платформы для торговли углеродом, организация работы рынка, а также повышение осведомленности и наращивание потенциала.