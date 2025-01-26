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НОВОСТИ

Одобрен проект развития углеродного рынка Вьетнама

Премьер-министр принял решение № 232/QD-TTg об утверждении проекта по созданию и развитию углеродного рынка Вьетнама Основной целью проекта является создание во Вьетнаме углеродного рынка, который поможет достичь целей по сокращению выбросов парниковых газов (ПГ), установленных в Национальных целевых взносах (НЦС), при минимизации затрат для бизнеса и общества.

Инициатива направлена на создание новых финансовых потоков для сокращения выбросов парниковых газов, поддержку перехода на «зеленые» технологии и повышение конкурентоспособности вьетнамских предприятий на внутреннем и международном рынках.

Проект также призван ускорить развитие низкоуглеродной экономики и решить проблему изменения климата, стремясь к достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году.

К июню 2025 года в рамках проекта планируется завершить создание правовой базы для обмена квотами на выбросы ПГ и углеродными кредитами, включая разработку механизмов торговли углеродными кредитами и компенсаций, а также создать необходимую инфраструктуру для работы углеродного рынка.

Кроме того, проект направлен на укрепление управленческого потенциала соответствующих государственных учреждений и повышение осведомленности предприятий, организаций и частных лиц об углеродном рынке.

Проект предусматривает создание двух первичных рыночных товаров: Квоты на выбросы парниковых газов и сертифицированные углеродные кредиты, которые будут предметом торговли.

В нем также изложена подробная дорожная карта углеродного рынка: пилотная фаза пройдет с 2025 по 2028 год, а официальный запуск рынка по всей стране состоится в 2029 году.

В рамках этого проекта основными задачами являются разработка товарной базы углеродного рынка, регистрация участников, создание национального реестра и платформы для торговли углеродом, организация работы рынка, а также повышение осведомленности и наращивание потенциала.

ИЖВ/ВИА

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