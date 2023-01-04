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Одобрен проект поддержки женских кооперативов
Проект, который будет реализован до 2030 года, направлен на развитие и повышение эффективности кооперативов, которыми управляют и руководят женщины, тем самым улучшая материальную и духовную жизнь их членов и работников.
Ожидается, что он будет способствовать развитию коллективного экономического сектора и поощрять предпринимательский дух членов и женщин, способствуя реализации целей социально-экономического развития, международной интеграции и гендерного равенства.
К 2030 году проектом воспользуются не менее 1.500 кооперативов, а также будет сформировано 10.000 кооперативных групп, создающих стабильные рабочие места для 30.000 женщин-членов кооперативов и 100.000 женщин-членов кооперативных групп.
100 % женщин-руководителей кооперативов будут проходить учебные курсы для повышения их управленческого и административного потенциала.
Проект также направлен на повышение осведомленности членов кооперативов и женщин о руководящих принципах и политике партии, а также о государственных законах о кооперативном экономическом развитии.