Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Одобрено досье проекта создания города Бакнинь центрального подчинения

Согласно Резолюции № 205/NQ-CP от 1 августа 2026 года, Правительство одобрило досье проекта создания города Бакнинь центрального подчинения в соответствии с предложением Министерства внутренних дел.
  Агитационный автопробег по улицам района Бакзянг города Бакнинь способствует распространению среди широких слоёв населения идей формирования культуры безопасного и цивилизованного дорожного движения. Фото: ВИА  
Правительство поручило Министерству внутренних дел совместно с другими министерствами и заинтересованными ведомствами в полном объёме учесть замечания членов Правительства и доработать Представление, Проект и проект Резолюции Национального собрания о создании города Бакнинь центрального подчинения в соответствии с установленными требованиями.

Правительство также поручило Министру внутренних дел, действующему по поручению Премьер-министра и от имени Правительства, подписать Представление, Проект, а также Доклад о рассмотрении, разъяснении и доработке материалов проекта создания города Бакнинь центрального подчинения с учётом замечаний Национального собрания, Постоянного комитета Национального собрания, органов Национального собрания и депутатов Национального собрания.

Министерство внутренних дел несёт полную ответственность за содержание материалов проекта, проекты резолюций и предлагаемые решения; обязано подготовить полный комплект документов и материалов для направления в Национальное собрание, Постоянный комитет Национального собрания и его органы, обеспечив их качество и представление в установленные сроки; самостоятельно представлять необходимые разъяснения Национальному собранию и Постоянному комитету Национального собрания в строгом соответствии с действующими нормами, а также своевременно докладывать Премьер-министру о возникающих вопросах, выходящих за пределы своей компетенции.

Ранее Народный комитет провинции Бакнинь утвердил Проект № 576/ĐA-UBND о создании города Бакнинь центрального подчинения на основе существующих административных границ провинции Бакнинь.

В документе подчёркивается, что создание города Бакнинь направлено на формирование «зелёного», «умного», современного и цивилизованного города с ярко выраженной культурной самобытностью региона Киньбак; обеспечение экономического развития в сочетании с охраной окружающей среды, при этом наука, технологии, инновации и цифровая трансформация должны стать основными драйверами экономического роста.

Одновременно предусматривается развитие высокотехнологичной промышленности, прежде всего полупроводниковой отрасли, производства интегральных микросхем и технологий искусственного интеллекта; создание современной комплексной транспортной и логистической инфраструктуры; формирование компактной, эффективной системы городского управления, повышение качества жизни населения и обеспечение надёжной обороны и безопасности.

Согласно Проекту, площадь провинции Бакнинь в настоящее время составляет 4 713,75 км², численность населения — почти 4 миллиона человек, административно-территориальное устройство включает 99 административных единиц коммунального уровня.

Бакнинь занимает стратегическое положение к северу от столицы Ханоя, являясь одним из центров экономического треугольника Ханой — Хайфон — Куангнинь, а также располагаясь на важнейших экономических коридорах северной части страны, что создаёт благоприятные условия для развития высокотехнологичной промышленности, логистики и расширения внутренних и международных торгово-экономических связей.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Председатель Национальной ассамблеи и Палаты представителей Королевства Таиланд прибыл в Ханой, начав официальный визит во Вьетнам

Председатель Национальной ассамблеи и Палаты представителей Королевства Таиланд прибыл в Ханой, начав официальный визит во Вьетнам

Утром 5 августа Председатель Национальной ассамблеи и Палаты представителей Королевства Таиланд Сопхон Зарам прибыл в Ханой, начав официальный визит во Вьетнам с 5 по 7 августа по приглашению Председателя Национального собрания (НС) Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Мана.
ПОДРОБНЕЕ

Top