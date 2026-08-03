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Одобрено досье проекта создания города Бакнинь центрального подчинения
Правительство также поручило Министру внутренних дел, действующему по поручению Премьер-министра и от имени Правительства, подписать Представление, Проект, а также Доклад о рассмотрении, разъяснении и доработке материалов проекта создания города Бакнинь центрального подчинения с учётом замечаний Национального собрания, Постоянного комитета Национального собрания, органов Национального собрания и депутатов Национального собрания.
Министерство внутренних дел несёт полную ответственность за содержание материалов проекта, проекты резолюций и предлагаемые решения; обязано подготовить полный комплект документов и материалов для направления в Национальное собрание, Постоянный комитет Национального собрания и его органы, обеспечив их качество и представление в установленные сроки; самостоятельно представлять необходимые разъяснения Национальному собранию и Постоянному комитету Национального собрания в строгом соответствии с действующими нормами, а также своевременно докладывать Премьер-министру о возникающих вопросах, выходящих за пределы своей компетенции.
Ранее Народный комитет провинции Бакнинь утвердил Проект № 576/ĐA-UBND о создании города Бакнинь центрального подчинения на основе существующих административных границ провинции Бакнинь.
В документе подчёркивается, что создание города Бакнинь направлено на формирование «зелёного», «умного», современного и цивилизованного города с ярко выраженной культурной самобытностью региона Киньбак; обеспечение экономического развития в сочетании с охраной окружающей среды, при этом наука, технологии, инновации и цифровая трансформация должны стать основными драйверами экономического роста.
Одновременно предусматривается развитие высокотехнологичной промышленности, прежде всего полупроводниковой отрасли, производства интегральных микросхем и технологий искусственного интеллекта; создание современной комплексной транспортной и логистической инфраструктуры; формирование компактной, эффективной системы городского управления, повышение качества жизни населения и обеспечение надёжной обороны и безопасности.
Согласно Проекту, площадь провинции Бакнинь в настоящее время составляет 4 713,75 км², численность населения — почти 4 миллиона человек, административно-территориальное устройство включает 99 административных единиц коммунального уровня.
Бакнинь занимает стратегическое положение к северу от столицы Ханоя, являясь одним из центров экономического треугольника Ханой — Хайфон — Куангнинь, а также располагаясь на важнейших экономических коридорах северной части страны, что создаёт благоприятные условия для развития высокотехнологичной промышленности, логистики и расширения внутренних и международных торгово-экономических связей.