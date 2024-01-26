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НОВОСТИ

Одобрена Генеральная программа правительства по сбережению и борьбе с расточительством на 2024 год

Недавно вице-премьер Ле Минь Кхай обнародовал Генеральную правительственную программу по сбережению и борьбе с расточительством на 2024 год. Соответственно, работа по сбережению и борьбе с расточительством сосредоточена на следующих ключевых задачах:

Во-первых, необходимо эффективно реализовывать задачи и решения согласно Программе социально-экономического восстановления и развития, стремясь к достижению целей и задач Социально-экономического развития в 2024 году, утвержденных Национальным Собранием, и в то же время способствовать росту валового внутреннего продукта (ВВП) с 6 % до 6,5%, а средний ВВП на душу населения должен достичь около 4700 долларов США на человека;

Во-вторых, преодолеть ограничения в реализации Резолюции № 74/2022/QH15 от 15 ноября 2022 года Национального Собрания и Резолюции Правительства № 53/NQ-CP от 14 апреля 2023 года;

В-третьих, решительно внедрить решения для предотвращения потери доходов, трансфертного ценообразования, уклонения от уплаты налогов и возмещения налоговой задолженности, также строго контролировать дефицит государственного бюджета. Продолжать реализацию решений по привлечению ресурсов для реформирования политики заработной платы и социального страхования в соответствии с Резолюцией № 27-NQ/TW и Резолюцией № 28-NQ/TW 7-го Пленума ЦК КПВ 12-го созыва;

В-четвертых, содействовать распределению государственного инвестиционного капитала и других источников капитала Программы социально-экономического восстановления и развития, и трех Национальных целевых программ, также ускорить ход реализации ключевых государственных инвестиционных проектов;

В-пятых, продолжать пересматривать и совершенствовать систему документов, регулирующих управление и использование государственных активов, уделяя особое внимание доработке положений об организации и обращении с государственными активами, а также положений об управлении и эксплуатации инфраструктурных активов.

В-шестых, усилить управление и эффективное использование земли, природных ресурсов и полезных ископаемых, сосредоточив внимание на доработке Закона о земле (с поправками).

В-седьмых, внедрять инновации и повышать эффективность государственных предприятий, содействовать их реструктуризации, долевому участию и продаже активов, а также повышать эффективность государственных капитальных вложений в эти предприятия.

И в-восьмых, уделять особое внимание формированию и оптимизации координаторов в органах государственного управления.

ВИА/ИЖВ

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