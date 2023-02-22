НОВОСТИ
Одновременно снижая ставки, банки направляют капитал на бизнес и производство
Ранее Акционерный коммерческий банк инвестиций и развития Вьетнама (BIDV), Акционерный коммерческий банк внешней торговли Вьетнама (Vietcomank) и Акционерный коммерческий банк промышленности и торговли Вьетнама (VietinBank) также запустили льготные кредитные ставки.
В частности, BIDV выделяет до 130.000 млрд. донгов на частные кредиты для удовлетворения потребностей в покупке домов, автомобилей, для потребления или производства и бизнеса. Для краткосрочных кредитов клиенты пользуются льготными процентными ставками от 8% в год для кредитов до 6 месяцев, или от 9% в год для кредитов от 6-12 месяцев.
С 1 января 2023 г. до конца 30 апреля 2023 г. Vietcombank обязуется снижать процентные ставки на 0,5% в год для всех индивидуальных и институциональных клиентов с существующими и новыми непогашенными кредитами в банке, исключение работает только для клиентов, работающих в рискованных областях, такие как недвижимость, ценные бумаги...
В VietinBank был развернут кредитный пакет в размере 10.000 млрд. донгов со льготной ставкой 7% в год для кредитов со сроком до 6 месяцев в донгах, с настоящего момента и до конца 30 июня 2023 года.
Волна снижения ставок по кредитам также распространилась на многие другие банки, такие как Коммерческий акционерный банк Bản Việt (Viet Capital Bank), Восточный коммерческий акционерный банк (OCB), Коммерческий акционерный банк Saigon Thuong Tin (Sacombank), Военный Коммерческий акционерный банк (MB), Вьетнамский технологический и коммерческий акционерный банк (Techcombank), Коммерческий акционерный банк Юго-Восточной Азии (SeABank)...
Соответственно, Viet Capital Bank развертывает кредитный пакет с процентной ставкой 10,5% в год в размере 1.000 млрд. донгов для клиентов, которым необходимо пополнить краткосрочный или среднесрочный капитал для производства, бизнеса, сельскохозяйственного производства, инвестиций в оборудование и машины, или для личного потребления.
В OCB выделено около 25.000 млрд. донгов на поддержку заемщиков с первых дней 2023 года с процентной ставкой ниже на 1,5-2 процентных пункта по сравнению с обычной.
В MB процентные ставки по кредитам снижаются на 1% в год для поддержки корпоративных клиентов с доходом менее 100 млрд. донгов. MB также реализовала кредитную программу для деловых людей со льготной процентной ставкой всего от 0,7% в месяц, что эквивалентно 8,5% в год, применяемой с момента выдачи.
Между тем, Techcombank также объявил о кредитном пакете в размере 30.000 млрд. донгов со льготной процентной ставкой 2% для производственных и торговых предприятий, занимающихся импортом-экспортом.
Комментируя перспективы бизнеса в 2023 году, г-н Нгуен Хыу Чунг, исполняющий обязанности генерального директора Vietbank, сказал, что в настоящее время предприятия сталкиваются со многими трудностями из-за заметного сокращения заказов, в то время как входные затраты не были снижены соответственно. Поэтому фактор процентной ставки будет оказывать существенное влияние на деловую активность предприятий, поскольку спрос на кредиты предприятий еще очень велик.
«Поэтому банки должны поддерживать бизнес, имея соответствующую политику для поддержки клиентов», — поделился г-н Нгуен Хыу Чунг.
Согласно отчету Bao Viet Securities (BVSC), процентные ставки по депозитам начали снижаться с конца января 2023 года и в 2023 году больше не будет давления с целью повышения процентных ставок.