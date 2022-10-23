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Огромный потенциал экспорта древесины Вьетнама
По данным вьетнамской Ассоциации древесины и лесоматериалов (Viforest), в 2021 году общая стоимость экспорта вьетнамской древесины и изделий из дерева составила 14,8 млрд. долл. США. В частности, Соединенные Штаты являются крупным рынком для деревообрабатывающей промышленности Вьетнама, на долю которого приходится около 60% всего экспортного оборота страны. Вьетнам также является вторым по величине импортером древесины из США после Китая.
По словам инсайдеров, древесные гранулы, обычно изготавливаемые из сырья, такого как древесная щепа, опилки, стружка, кора, солома и другие материалы из биомассы, становятся миллиардной отраслью без экспортных налогов. Такие пеллеты в настоящее время являются многообещающим выбором в качестве топлива.
Тем не менее, сертификация качества, происхождения и устойчивости является необходимым условием для выхода на этот прибыльный рынок.
Лес с устойчивым развитием сообщества является одним из критериев для получения сертификата Лесного попечительского совета (FSC), и этот сертификат помогает вьетнамским фирмам получить доступ к более глобальным рынкам.
Нго Ши Хоай, заместитель главы Viforest, сказал: «Многие люди в ЕС переходят на древесные гранулы в качестве топлива на предстоящую зиму», добавив, что Вьетнам, как второй по величине экспортер материала в мире, имеет преимущество, поскольку экспортная цена пеллет выросла более чем на 27% по сравнению с 2021 годом».
Отчет под названием «Производство и экспорт пеллет во Вьетнаме: текущая ситуация и некоторые аспекты политики», опубликованный Forest Trends в сотрудничестве с Viforest, показывает, что, хотя Вьетнам не является крупным поставщиком пеллет в страны ЕС, растущий спрос и цена на международном рынке создает возможности для вьетнамской промышленности по производству пеллет для расширения производства и экспорта.
Эксперт из Forest Trends То Суан Фук сообщил местным СМИ, что пеллеты существуют всего около 10 лет, но рост стоимости экспорта был очень быстрым. В 2018 году экспорт пеллет увеличился на 67% по объему и на 120% по стоимости по сравнению с предыдущим годом, достигнув стоимости экспорта более 362 млн. долл. США.
В 2021 году экспортный оборот пеллет достиг 413 млн. долл. США, а за первые 6 месяцев 2022 года Вьетнам экспортировал 67,33% от общего объема пеллет по сравнению с 2021 годом.
«Страны ЕС отказались от газа из России, когда разразился российско-украинский конфликт, что привело к тому, что импортные пеллеты стали использоваться для замены потерянных поставок. Спрос и цена на пеллеты в ЕС резко выросли, что привлекло внимание крупных поставщиков, особенно из США — крупнейшего экспортера такого материала», — сказал Фук.
По данным Министерства промышленности и торговли, стоимость экспорта древесины и изделий из дерева за первые 9 месяцев 2022 года оценивается в 12,4 млрд. долл. США, что на 11,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них по изделиям из дерева – 8,6 млрд. долл. США, что на 2,4% больше. Деревянная мебель всегда была основной экспортной статьей в структуре экспорта изделий из дерева.
Министерство промышленности и торговли также считает пеллеты перспективным направлением для деревообрабатывающей промышленности, поскольку спрос и экспортные цены на международном рынке растут, создавая возможности для производства и экспорта. Цена на пеллеты, экспортируемые в ЕС, удвоилась со 100 долл. США за 1 тонну до примерно 200 долл. США в конце 2021 года.
Viforest заявляет, что если темпы роста сохранятся, экспортный оборот древесных пеллет в целом за 2022 год может составить около 700 млн. долл. США, добавив, что они, вероятно, войдут в группу продуктов сельского и лесного хозяйства с экспортным оборотом более 1 млрд. долл. США.
При ежегодном росте на 30-40% за последние 10 лет общий экспортный оборот древесины и изделий из дерева достигнет 14,72 млрд. долл. США, что позволит Вьетнаму войти в пятерку крупнейших экспортеров после Китая, Польши, Германии и Италии. Лесная промышленность стремится к 2025 году достичь экспортного оборота в 20 млрд. долл. США.
Несмотря на большой потенциал, фирмы, экспортирующие древесину в ЕС, должны иметь сертификаты FSC, которые могут стоить тысячи долларов и требуют множества процедур для партии продукции. В этом случае Соглашение о добровольном партнерстве между Вьетнамом и Европейским союзом (ЕС) в области обеспечения соблюдения законов о лесном хозяйстве, управления лесным хозяйством и торговли лесной продукцией или «зеленый паспорт» VPA/FLEGT обеспечивает долгосрочные преимущества.
На прошлой неделе Организация по сотрудничеству и развитию Германии (GIZ) в сотрудничестве с Генеральным департаментом лесного хозяйства Вьетнама организовала семинар по цепочке создания стоимости лесной продукции и реализации Соглашения VPA/FLEGT.
Луу Тьен Дат из Главного управления лесного хозяйства заявил, что по прошествии более 10 лет соглашение направлено на обеспечение законного производства вьетнамских изделий из древесины, что способствует улучшению управления лесным хозяйством и расширению рынков, а также развитию устойчивой торговли древесиной и изделиями из дерева.
Нгуен Туонг Ван, вице-президент Вьетнамской ассоциации лесной науки и техники, сказал, что, хотя соглашение VPA/FLEGT не оказало большого влияния на экспорт древесины в ЕС, оно принесло пользу экспорту деревянной мебели на гораздо более крупный рынок США.
Имея собственный закон о торговле древесиной, США, увидев, как Вьетнам провел переговоры и реализовал Соглашение VPA с ЕС, считают его «паспортом» для выхода местной древесины на рынок. При этом экспорт древесины Вьетнама в США составляет 58% всего экспорта изделий из древесины.
Хоай из Viforest отметил, что на протяжении многих лет предприятия, экспортирующие древесину и изделия из дерева в ЕС, должны предоставлять властям ЕС множество видов документов, подтверждающих законность и происхождение необработанной древесины, а с лицензией FLEGT им не нужно никаких прочих документов.
Он сказал, что предприятия должны соблюдать все нормы по труду и окружающей среде, социальному страхованию и управлению цепочками поставок. При этом новые «зеленые паспорта FLEGT» позволят предприятиям ускорить расширение рынка в ЕС, а также во всем мире».