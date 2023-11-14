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Огромный потенциал сотрудничества Люксембурга и Вьетнама в новых областях
На Вьетнамско–Люксембургском бизнес-форуме в Хошимине 5 мая премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель выразил пожелание о сотрудничестве в области в зеленого перехода и цифровой трансформации.
Во время своего визита на фондовую биржу Хошимина премьер-министр Ксавье Беттель также подчеркнул сильные стороны сотрудничества в области зеленых и устойчивых финансов между двумя странами.
Министр Жан Ассельборн сказал, что текущие усилия по укреплению сотрудничества в области воздушного транспорта, банковского дела и финансов, финтеха, а также науки и технологий будут ускорены в ближайшее время.
Он подчеркнул, что ЕС и его государства-члены осознали необходимость заострить внимание на содействии инвестициям и росту в рамках зеленого и цифрового перехода, добавив, что Люксембург в течение многих лет активизировал внедрение зеленых и устойчивых мер, разрабатывая экологические, социальные и управленческие критерии (ESG) и экономику замкнутого цикла.
Несмотря на то, что ряд предприятий обеих стран совместно работают над созданием экологически чистых решений, которые помогают Вьетнаму достичь цели «чистого нуля» к 2050 году, в Люксембурге считают, что необходимо приложить дополнительные усилия для реагирования на изменение климата, включая повышение уровня моря и наводнения, которые оказывают разрушительное воздействие на многие страны, подчеркнул дипломат.
Он также отметил, что плодотворное сотрудничество в самых разных областях - от транспорта, логистики и медицинских технологий до цифровых услуг и банковского дела - является яркой иллюстрацией разнообразия деловых возможностей, которые Вьетнам открывает перед люксембургскими фирмами.
Дипломат выразил свое восхищение расширением помощи в целях развития и экономического обмена между двумя странами за последнее десятилетие, отметив, что Люксембург внес свой вклад в впечатляющее социально-экономическое развитие Вьетнама, а страна Юго-Восточной Азии играет важную роль в глобальной цепочке создания стоимости, что помогает ей привлекать большое количество иностранных инвестиций, в том числе из Люксембурга.
У Вьетнама и Люксембурга есть огромные торговые возможности, подчеркнул он, отметив, что Вьетнам является важным партнером Люксембурга, а Люксембург стал третьим по величине европейским инвестором во Вьетнаме в 2022 году.
Напомнив о визитах в Люксембург премьер-министра Фам Минь Тьиня в декабре прошлого года, министра финансов Хо Дык Фока в июле и делегации Министерства науки и технологий также в июле, он подчеркнул, что Вьетнам заинтересован в сотрудничестве с Люксембургом в области экономики, финтеха и устойчивого финансирования.
Во Вьетнаме проживают сотни люксембуржцев, многие из которых приехали учиться и решили остаться здесь работать и вносить свой вклад в обновление и развитие предприятий принимающей страны, сказал он, добавив, что они оказывают помощь в укреплении дружбы между Вьетнамом и Люксембургом.
Он выразил надежду на дальнейшие обмены между двумя народами, университетами и предприятиями, способствующие укреплению двусторонних отношений.