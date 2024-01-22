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Огромный потенциал для сотрудничества между вьетнамскими и румынскими населенными пунктами
Румынские чиновники отметили, что Вьетнам на протяжении многих лет демонстрирует высокие темпы роста, подписал множество соглашений о свободной торговле и хорошо использует шансы, возникшие в результате глобальных экономических и политических изменений.
Полагая, что Вьетнам станет следующим "тигром" Азии, они призвали бизнес Румынии и Праховы использовать возможности инвестиционного сотрудничества с этой страной Юго-Восточной Азии. В свою очередь, Румыния может стать воротами для выхода вьетнамских товаров на европейский рынок с населением в 500 миллионов человек.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил помощь и поддержку Вьетнама со стороны Румынии, заявив, что он впечатлен развитием Праховы, особенно в области применения информационных технологий, цифровой трансформации, управления государственными услугами и обеспечения социального обеспечения.
Он подчеркнул достижения в сотрудничестве по подготовке человеческих ресурсов для нефтегазовой промышленности - молодого сектора, но в то же время внесшего существенный вклад в развитие Вьетнама за почти 40 лет реформ.
Он отметил огромный потенциал для сотрудничества между населенными пунктами, которое должно сыграть важную роль в отношениях двух стран, добавив, что некоторые населенные пункты Вьетнама и Румынии подпишут меморандумы о сотрудничестве во время его визита.
Вьетнам готов укреплять связи с Румынией, в том числе с Праховой, возобновлять старые направления сотрудничества и продвигать новые, особенно в развивающихся областях и крупных мировых тенденциях, которые востребованы обеими сторонами, таких как цифровая экономика, зеленая экономика, циркулярная экономика и экономика совместного использования, заявил премьер-министр.
Он отметил, что экономики двух стран обладают множеством взаимодополняющих преимуществ, а так как население Вьетнама составляет около 100 миллионов человек, а Румынии - около 23 миллионов, трудовые ресурсы могут стать новым импульсом для сотрудничества. Кроме того, Вьетнам продолжит инвестировать в крупные нефтегазовые проекты и расширять их, поэтому обе стороны могут развивать партнерство в области инвестиций, передачи технологий и подготовки рабочей силы.
У Вьетнама и Румынии есть большие возможности и желания для сотрудничества. Самым большим препятствием для их связей в настоящее время является географическая удаленность, но, по словам лидера, ее можно преодолеть путем активизации цифровой трансформации и электронной коммерции, а также увеличения помощи властей бизнесу.
В ходе поездки у премьер-министра Фам Минь Тьиня запланированы встречи с высшими руководителями Румынии для определения направлений и мер по расширению двусторонних связей в различных областях, включая экономику, торговлю и инвестиции.
Он выразил надежду, что бизнес и местные власти двух стран будут сотрудничать друг с другом, чтобы помочь реализовать общее видение и цели, пообещав создать наилучшие условия для их обменов, партнерства и сотрудничества.