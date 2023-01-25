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Оглядываясь на 2022 год: город Хошимин уверен в сохранении динамики роста
К 2023 году Хошимин в высокой степени сосредоточивается с решимостью осуществления задач, включая продвижение достигнутых результатов, поддержание темпов экономического роста, обеспечение социальной безопасности.
Заметные отпечатки
В последние дни 2022 г. легко увидеть движение. На стройках и фабриках Хошимина рабочие с нетерпением ожидают Нового года.
«Быстро наступает Новый год (Тэт), большинство рабочих Вiti’s в районе 6 чувствуют уютную, радостную атмосферу благодаря хорошей работе компании, а также заботе руководителей, обеспечению политической стабильности...», - сообщила Хьюнь Тхи Мй Зан.
В 2022 году, под решительным руководством правительства со стойкой волей политической системы, городского народа и делового сообщества, при гибкой адаптации, инициативности, решительности, как в борьбе с эпидемией, так и в реализации задач социально-экономического восстановления и развития, при внедрении мер по преодолению проблем, город Хошимин добился результатов быстрее, чем ожидалось и прогнозировалось, достигнув состояния до COVID-19.
Валовой региональный продукт (ВРП) увеличится на 9,03% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысит установленный план (план на 2022 год - 6+6,5%), экспорт достиг 49,5 млрд. долл. США, увеличившись на 10,3%... Кроме того, улучшаются многие другие области жизни.
Иностранные дела укрепляются. Политическая безопасность, общественный порядок и безопасность поддерживались. В городе произошли положительные сдвиги в строительстве партии, ключевые проекты и строительство выполнялись согласно плану. Устранение сложностей в инвестиционных проектах положительно воздействовало на инвестиционной среде города... В 2022 г. наблюдались прорывные усилия города по созданию позитивных изменений в развитии инфраструктуры, особенно транспортной, привлечению строительных инвестиционных ресурсов.
Заместитель председателя Бизнес-ассоциации Хошимина Чан Вьет Ань признал, что после более чем года реализации политики гибкой адаптации к COVID-19, Хошимин совершил большой прорыв. Экономический рост достиг более 9%, выше первоначальной цели. Это доказывает, что экономика города обладает внутренней силой динамизма и творчества.
Делая вывод в последней сессии городского партийного комитета, член политбюро, секретарь городского партийного комитета Хошимина Нгуен Ван Нен подчеркнул, что руководители города поблагодарили за вклад, жертвы, позитивный и эффективный вклад контингента кадров, государственных служащих, рабочих, вооруженных сил; бизнес-сообщества, организаций, отдельных лиц и всех народа. Все объединились и внесли большой вклад в важные достижения, создав предпосылки для осуществления задач и целей 5-летнего плана.
Образец реформ, инноваций и развития
Вступая в 2023 г., Хошимин согласовал 15 ключевых показателей, в том числе темпы роста ВРП от 7,5% до 8%, и определил тему 2023 г. «Повышение качества деятельности государственных служб, содействие административной реформе и улучшению инвестиционной среды».
В ближайшем будущем город сосредоточится на решении и устранении сложностей для предприятий, укреплении правил и административной дисциплины, повышении этики государственной службы и профессионального администрирования органов государственного управления и всей городской политической системы.
Чан Вьет Ань считает, что в любом году существует вызовы. Однако, гражданские и популярные товары, обслуживающие основные потребности жизни, всегда имеют рынок потребления во всех условиях. Такие продукты не приносят большую прибыль, но помогают предприятиям поддерживать производство, удерживать трудовые ресурсы для реинвестирования в производство.
Несмотря на радость сильного восстановления города после COVID-19, Хьюнь Тхи Мй Зан выразила надежду, что профсоюзы, местная власть, подразделения и предприятия уделят больше внимания сложным случаям, особенно рабочим, которые временно вынуждены прекратить работу, бросить работу и т.д.. для того, что Тэт пришел ко всем и в следующем году все имели стабильную работу.
2023 год - очень важный год, создающий импульс для оставшихся 2 лет срока 2020-2025 гг. В контексте непредсказуемой ситуации в мире партия, городская власть определяет, что, необходимо быть более инициативными, адаптивными, творческими, осмеливаться думать, осмеливаться делать, фокусироваться на решении проблем, разделять трудности, мобилизовать ресурсы, продвигать силу великой национальной солидарности, пробуждать воль и усилия делового сообщества и народа.
По управленческим итогам при работе с городской властью премьер-министр попросил, чтобы город вместе с министерствами, отраслями, органами проверил, исследовал и совершенствовал документальные процедуры для предложения механизмов, политик в процессе устройства проекта новой резолюции вместо Резолюций 54/2017/QH14 о механизмах, собственных политиках развития города Хошимин, поданных в Правительство. Кроме того, необходимо сосредоточиться на 3 основных продвижениях, результатах, сильно влияющих на социально-экономическое развитие (потребительские услуги, государственные инвестиции, импорт-экспорт товаров)
Премьер-министр подчеркнул, что превратить Хошимин в новую модель, ведущую в разных областях, создать цифровую власть, цифровую экономику, цифровое общество, «умный» город, «зеленую» трансформацию, устойчивое развитие…
С ответственностью «вместе со всей страной, за всю страну», с торжеством, с развитием достигнутые результаты и построением новых продвижений, город Хошимин продолжит развивать полученные результаты и получит новые в 2023 г.