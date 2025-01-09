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Овощная, цветочная и фруктовая промышленность нуждается в сильных изменениях для процветания
Генеральный секретарь Vinafruit Данг Фук Нгуен отметил, что Вьетнам становится одним из крупнейших региональных центров по производству и экспорту овощей и фруктов.
В 2024 году объем экспорта овощей и фруктов достиг рекордных 7,2 миллиарда долларов США, что на 1,6 миллиарда долларов CША больше, чем в 2023 году. Этот скачок открывает путь к достижению экспортной цели в 10 миллиардов долларов США в ближайшие годы.
Кроме того, вьетнамский цветочный сектор также переживает впечатляющий рост. Благодаря благоприятным климатическим условиям и разнообразию сортов, Вьетнам зарекомендовал себя как поставщик высококачественных свежих цветов для многих стран. По прогнозам, в период с 2021 по 2026 год рост цветочного рынка страны составит более 11 % в год.
Однако в условиях ужесточения требований на рынке повышение качества и пищевой безопасности овощей и фруктов имеет огромное значение, сказал Данг Фук Нгуен, добавив, что мировые потребители сейчас отдают предпочтение органическим продуктам питания, произведенным в рамках моделей циркулярной экономики с низким уровнем выбросов.
Во Вьетнаме было начато множество проектов по развитию органического сельского хозяйства. Однако для расширения масштабов и устойчивого развития необходимо, чтобы различные заинтересованные стороны принимали гармоничные решения.
Он предложил правительству создать привлекательные стимулы, в то время как бизнес сосредоточится на создании эффективных цепочек добавленной стоимости, фермеры получат знания и производственные навыки, а исследовательские институты выведут сорта с высокой урожайностью, качеством и устойчивостью к вредителям.
Координатор по Вьетнаму в Нидерландско-вьетнамской бизнес-платформе Horti Май Хонг отметил, что выращивание цветов может приносить значительно более высокую экономическую прибыль по сравнению с другими культурами, причем прибыль составляет от нескольких сотен миллионов до нескольких миллиардов донгов с гектара в год.
Однако, по сравнению с овощами и фруктами, вопросу безопасного производства в цветочном секторе уделяется меньше внимания из-за того, что цветы не являются продуктами питания и, следовательно, не потребляются напрямую, что приводит к убеждению, что они нетоксичны. Нехимические меры защиты растений, такие как сетки, теплицы и естественные враги, не получили широкого распространения из-за высокой стоимости.
Проблемы, с которыми сталкиваются вьетнамские цветоводы, включают недостаток знаний и осведомленности о моделях производства, а также о применении научно-технических достижений для развития циркулярного сельского хозяйства. По словам Хонга, недостаток финансирования также является серьезным препятствием для инвестиций в безопасные и устойчивые сельскохозяйственные модели.
Хо Ань Зунг, вице-президент Цветочной ассоциации Далата, говорит, что, хотя город Далат в провинции Ламдонг, расположенной на Центральном нагорье, является крупнейшим центром производства цветов в стране, занимая площадь около 10 000 га, более половины которых заняты высокотехнологичными видами сельского хозяйства, доходы от экспорта цветов остаются скромными, около 70-80 миллионов долларов США в год.
По его словам, органическое и круговое производство является глобальной тенденцией не только для сельскохозяйственной и пищевой продукции, но и для большинства других потребительских товаров, включая цветы. Чтобы увеличить экспортную стоимость и расширить рынки сбыта, Вьетнаму необходимо изменить свой производственный менталитет, поставить во главу угла качество, а не количество, и диверсифицировать сорта цветов. Кроме того, для эффективного привлечения покупателей необходимо реформировать систему продвижения торговли, представления продукции и маркетинга брендов.