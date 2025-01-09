Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Овощная, цветочная и фруктовая промышленность нуждается в сильных изменениях для процветания

Вьетнамская овощная, цветочная и фруктовая промышленность нуждается в серьезных изменениях, начиная с производства и заканчивая продвижением в торговле, чтобы повысить ценность и развить бренд, говорилось на семинаре, состоявшемся 8 января в Хошимине. Семинар, организованный Вьетнамской ассоциацией фруктов и овощей (Vinafruit) и компанией Minh Vi Exhibition & Advertising Services, рассказал о благоприятных условиях для производства овощей, цветов и фруктов во Вьетнаме и о том, что этот сектор постепенно завоевывает международные рынки.

Генеральный секретарь Vinafruit Данг Фук Нгуен отметил, что Вьетнам становится одним из крупнейших региональных центров по производству и экспорту овощей и фруктов.

В 2024 году объем экспорта овощей и фруктов достиг рекордных 7,2 миллиарда долларов США, что на 1,6 миллиарда долларов CША больше, чем в 2023 году. Этот скачок открывает путь к достижению экспортной цели в 10 миллиардов долларов США в ближайшие годы.

Кроме того, вьетнамский цветочный сектор также переживает впечатляющий рост. Благодаря благоприятным климатическим условиям и разнообразию сортов, Вьетнам зарекомендовал себя как поставщик высококачественных свежих цветов для многих стран. По прогнозам, в период с 2021 по 2026 год рост цветочного рынка страны составит более 11 % в год.

Однако в условиях ужесточения требований на рынке повышение качества и пищевой безопасности овощей и фруктов имеет огромное значение, сказал Данг Фук Нгуен, добавив, что мировые потребители сейчас отдают предпочтение органическим продуктам питания, произведенным в рамках моделей циркулярной экономики с низким уровнем выбросов.

Во Вьетнаме было начато множество проектов по развитию органического сельского хозяйства. Однако для расширения масштабов и устойчивого развития необходимо, чтобы различные заинтересованные стороны принимали гармоничные решения.

Он предложил правительству создать привлекательные стимулы, в то время как бизнес сосредоточится на создании эффективных цепочек добавленной стоимости, фермеры получат знания и производственные навыки, а исследовательские институты выведут сорта с высокой урожайностью, качеством и устойчивостью к вредителям.

Координатор по Вьетнаму в Нидерландско-вьетнамской бизнес-платформе Horti Май Хонг отметил, что выращивание цветов может приносить значительно более высокую экономическую прибыль по сравнению с другими культурами, причем прибыль составляет от нескольких сотен миллионов до нескольких миллиардов донгов с гектара в год.

Однако, по сравнению с овощами и фруктами, вопросу безопасного производства в цветочном секторе уделяется меньше внимания из-за того, что цветы не являются продуктами питания и, следовательно, не потребляются напрямую, что приводит к убеждению, что они нетоксичны. Нехимические меры защиты растений, такие как сетки, теплицы и естественные враги, не получили широкого распространения из-за высокой стоимости.

Проблемы, с которыми сталкиваются вьетнамские цветоводы, включают недостаток знаний и осведомленности о моделях производства, а также о применении научно-технических достижений для развития циркулярного сельского хозяйства. По словам Хонга, недостаток финансирования также является серьезным препятствием для инвестиций в безопасные и устойчивые сельскохозяйственные модели.

Хо Ань Зунг, вице-президент Цветочной ассоциации Далата, говорит, что, хотя город Далат в провинции Ламдонг, расположенной на Центральном нагорье, является крупнейшим центром производства цветов в стране, занимая площадь около 10 000 га, более половины которых заняты высокотехнологичными видами сельского хозяйства, доходы от экспорта цветов остаются скромными, около 70-80 миллионов долларов США в год.

По его словам, органическое и круговое производство является глобальной тенденцией не только для сельскохозяйственной и пищевой продукции, но и для большинства других потребительских товаров, включая цветы. Чтобы увеличить экспортную стоимость и расширить рынки сбыта, Вьетнаму необходимо изменить свой производственный менталитет, поставить во главу угла качество, а не количество, и диверсифицировать сорта цветов. Кроме того, для эффективного привлечения покупателей необходимо реформировать систему продвижения торговли, представления продукции и маркетинга брендов.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министры Лаоса и Вьетнама приняли участие в церемонии закладки первого камня парка лаосско-вьетнамской дружбы

Премьер-министры Лаоса и Вьетнама приняли участие в церемонии закладки первого камня парка лаосско-вьетнамской дружбы

10 января во Вьентьяне премьер-министр Фам Минь Тьинь и его лаосский коллега Сонексай Сипхандон приняли участие в церемонии закладки первого камня парка лаосско-вьетнамской дружбы - символе солидарности между двумя странами.
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации


Top