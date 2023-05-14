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Овощная и фруктовая промышленность: на пути к экспортному обороту в 4 миллиарда долларов США
На конференции по содействию торговле с Вьетнамской системой торговых представительств за границей в марте 2023 года г-н Данг Фук Нгуен, генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации фруктов и овощей, сказал: «В первые 3 месяца 2023 года экспорт сектора достиг 1 миллиард долларов США, что на 8% больше, чем за тот же период в 2022 году, в котором рост на китайском рынке очень впечатляющий, достигнув 23%.
По словам руководителя Вьетнамской ассоциации фруктов и овощей, вышеуказанный результат был достигнут благодаря тому, что в 2022 году Вьетнам подписал Протокол об официальном экспорте дуриана, бананов и сладкого картофеля на китайский рынок. Кроме того, успешный экспорт помело в США и лимонов в Новую Зеландию также помог увеличить экспортный оборот.
Дуриан – это товар, который вносит большой вклад во этот впечатляющий результат. Только в четвертом квартале 2022 года оборот экспорта дуриана составил около 420 миллионов долларов США. «Ожидается, что в этом году, если ситуация будет благоприятной, экспортный оборот дуриана достигнет около 1 миллиарда долларов США, в результате чего общий экспортный оборот сектора увеличится до 4 миллиардов долларов США, что на 20% больше», — сказал Данг Фук Нгуен.
Реализация соглашений о свободной торговле также является важной движущей силой, помогающей резко увеличить экспорт фруктов и овощей в первые месяцы года и вносить важный вклад в экспорт отрасли в течение всего года.
Однако в первые 3 месяца года экспорт на такие рынки, как ЕС, США... не сильно увеличился. Причина кроется в перевесе на китайский рынок, благодаря открытию этого рынка по случаю лунного Нового года, и спрос резко вырос.
Открыть больше официальных экспортных рынков
Фруктово-овощная отрасль с большим экспортным потенциалом, но еще не полностью освоенная. Поэтому представитель Вьетнамской ассоциации фруктов и овощей предложил Министерству промышленности и торговли и другим министерствам и ведомствам, особенно Торговому представительству Вьетнама в Китае, изучить и договориться о подписании дополнительных протоколов для ряда экспортируемых товаров, таких как драконий фрукт, манго, арбуз, джекфрут, рамбутан... Наряду с этим, предлагать китайской стороне открыть больше дверей для вьетнамских фруктов и овощей, таких как: помело с зеленой кожурой, свежий кокос, авокадо, лимон, ананас, грудное молоко.
Помимо китайского рынка, на других рынках, таких как США, Япония, Южная Корея и Австралия, также нужно активизировать деятельность продвижения сильных продуктов Вьетнама.
Что касается фруктов дуриана, то для того, чтобы создать прорыв в потреблении дуриана в Китае, увеличить экспортный оборот отрасли в 2023 году, предлагается провести переговоры с китайской стороной о лицензировании большего количества кодов площадей посадки и кода упаковки для вьетнамских дурианов. В настоящее время во всей стране всего 246 кодов зон посадки, что слишком мало по сравнению с Таиландом (20.000 кодов зон посадки, 2.000 кодов упаковочных цехов).
Кроме того, руководство Вьетнамской ассоциации фруктов и овощей также предложило Министерству промышленности и торговли и соответствующим министерствам и ведомствам увеличить призывы к капиталовложениям и передовым технологиям для предприятий по переработке фруктов и овощей для увеличения экспортной стоимости, успешного выхода на дальние и требовательные рынки, такие как США и ЕС. Торговое представительство Вьетнама в зарубежных странах организует фестиваль вьетнамских фруктов в принимающей стране для продвижения фруктовой и овощной промышленности, культуры, туризма и вьетнамской кухни для друзей в принимающей стране, местных и иностранных посетителей.
Перед предложением Вьетнамской ассоциации фруктов и овощей на китайском рынке г-н Ву Тиен Хунг, главный представитель Вьетнамского отдела содействия торговле в Ханчжоу (Китай), сказал, что у многих сельскохозяйственных продуктов Вьетнама время сбора урожая совпадает с китайским, поэтому конкуренция жесткая, на что отечественные предприятия должны обратить внимание.