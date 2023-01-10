НОВОСТИ
Обыграв Индонезию, Вьетнам вышел в финал AFF Cup 2022
Вьетнамская сборная достойно завоевала билет на финал Кубка AFF 2022 после убедительной победы над Индонезией со счетом 2: 0 в ответном полуфинальном матче на стадионе Мидинь, Ханой, после череды беспроигрышных матчей и не пропустила ни одного гола. А Нгуен Тиен Линь стал героем матча с дублем.
Этот результат не только помогает вьетнамским футболистам приблизиться к Кубке чемпиона в этом году, но и оборвал 26-летнюю безпобедную череду с Индонезией.
В финале вьетнамская команда встретится с победителем в полуфинальной паре между Малайзией и Таиландом.