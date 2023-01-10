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Обыграв Индонезию, Вьетнам вышел в финал AFF Cup 2022

Вьетнамская команда встретится с победителем в полуфинальной паре между Малайзией и Таиландом.
  Тиен Линь (22) и товарищи празднуют гол. Фото: PV/ВИА  
22 номер сборной Вьетнама по футболу нападающий Нгуен Тиен Линь блистал, забив дубль в ворота Индонезии в ответном домашнем полуфинальном матче вечером 9 января, выведя Вьетнам в полуфинал Кубка AFF 2022.

Вьетнамская сборная достойно завоевала билет на финал Кубка AFF 2022 после убедительной победы над Индонезией со счетом 2: 0 в ответном полуфинальном матче на стадионе Мидинь, Ханой, после череды беспроигрышных матчей и не пропустила ни одного гола. А Нгуен Тиен Линь стал героем матча с дублем.

Этот результат не только помогает вьетнамским футболистам приблизиться к Кубке чемпиона в этом году, но и оборвал 26-летнюю безпобедную череду с Индонезией.

В финале вьетнамская команда встретится с победителем в полуфинальной паре между Малайзией и Таиландом.

ВИА/ИЖВ

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