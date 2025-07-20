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Объяснение причины грозы с шквалами над заливом Халонг

Ночью 19 июля, объясняя причину грозы, которая произошла над заливом Халонг в провинции Куангнинь во второй половине дня 19 июля, Национальный центр гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама сообщил, что в этот день на территории Северного Вьетнама наблюдались обширные грозовые дожди. Во многих местах отмечались сильные грозы, смерчи и шквалистый ветер, местами – очень сильные ливни.
  К 2:00 часам ночи 20 июля компетентные органы приступили к откачке воды из судна с целью последующего буксирования к берегу. Фото: ВИА  
Некоторые пункты наблюдения зафиксировали мощные порывы ветра: станция Куаонг (Куангнинь) – 16 м/с (7 баллов по шкале Бофорта), станция Байчау (Куангнинь – 26 м/с (10 баллов), станция Батьлонгвий (Хайфонг) – 18 м/с (8 баллов).

Причиной сильных гроз и ливней во второй половине дня 19 июля на территории Северного Вьетнама и Тонкинского залива, по информации Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, стало влияние тропической зоны сходимости, ось которой проходит через Северный Вьетнам. Это явление усилилось из-за того, что в течение последних трёх дней в этом регионе наблюдались высокие температуры. В таких условиях формируются мощные восходящие потоки воздуха в неустойчивой атмосфере, что приводит к интенсивным грозам.

Речь идёт о так называемой системе мезомасштабной конвекции (Mesoscale Convective Systems – MCSs) в тропиках — это объединения грозовых облаков среднего масштаба, часто сопровождающиеся очень сильными дождями и опасными погодными явлениями.

Диаметр подобных систем может составлять от нескольких километров до нескольких сотен километров, при этом они состоят из множества грозовых облаков, объединённых в одну крупную систему. Такие супергрозы могут существовать в течение многих часов — иногда от 12 до 24 часов — и характеризуются большей мощностью и продолжительностью по сравнению с отдельными грозами.

Что касается работы по прогнозированию, Главное управление гидрометеорологии дало указание своим подведомственным подразделениям обеспечить функционирование системы наблюдения и связи для обслуживания задач прогнозирования и предупреждения о тропических депрессиях, штормах, сильных ветрах, высоких волнах и других сопутствующих природных бедствиях.

В частности, Главное управление гидрометеорологии поручило Национальному центру гидрометеорологического прогноза и Северному региональному гидрометеорологическому центру внимательно следить за развитием тропических депрессий/штормов и сопутствующих стихийных бедствий; своевременно и в полном объёме обновлять и предоставлять информационные бюллетени о природных бедствиях и оценке их воздействия для руководящих органов гражданской обороны всех уровней, соответствующих органов и населения с целью принятия упреждающих мер, а также распространять информацию через цифровые платформы и оперативно предоставлять её средствам массовой информации в соответствии с установленными правилами.

Центр гидрометеорологической информации и данных обеспечивает стабильную работу оборудования, своевременное и полное удовлетворение требований к информации и данным, необходимым для осуществления гидрометеорологических прогнозов и предупреждений.

В утреннем выпуске прогноза погоды на море на день и ночь 19 июля 2025 года (опубликован в 4:30) Национальный центр гидрометеорологического прогнозирования сообщил, что в акватории Тонкинского залива днём ожидаются кратковременные дожди и грозы в отдельных районах, а ночью — дожди и грозы на большей территории. Во время гроз возможны смерчи и сильные порывы ветра.

Гидрометеорологическая станция провинции Куангнинь строго соблюдала процедуры и правила прогнозирования и предупреждения, своевременно и в полном объёме распространяя информацию о грозах, смерчах, молниях, граде и сильных ливнях по всем предписанным адресатам.

ИЖВ/ВИА

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