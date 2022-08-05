Объявлен топ-50 престижных и эффективных публичных компаний VIX50

3 августа Vietnam Assessment Report в сотрудничестве с газетой VietNamNet при Министерстве информации и коммуникаций официально объявило 50 самых престижных и эффективных публичных компаний (VIX50) и 10 самых престижных компаний в таких отраслях, как банковское дело, страхование и технологии в 2022 году.

Возглавляют список 50 престижных и эффективных публичных компаний Вьетнама в 2022 году такие компании, как Vinhomes, Hoa Phat Group, Masan Group и Mobile World Investment, Вьетнамский международный коммерческий банк, Акционерный коммерческий банк внешней торговли Вьетнама, химическая группа Duc Giang, Вьетнамский коммерческий акционерный банк технологий и торговли, Военно-коммерческий акционерный банк и Азиатский коммерческий акционерный банк.

Рейтинг составлен на основе независимого исследования и оценки Vietnam Report. В списке отмечены публичные компании, которые демонстрируют превосходство в финансовом и коммуникационном потенциале, возможностях роста и уровне развития, устойчивости, управлении качеством и сильной позиции.

Также на церемонии были отмечены 10 лучших престижных компаний в банковско-страховой и технологической отраслях. Соответственно, 10 престижных вьетнамских коммерческих банков в 2022 году включают Vietcombank, VietinBank, Techcombank, MBBank, VPBank, ACB, BIDV, Tien Phong (TPBank), Agribank.

За прошедшее время банковская индустрия сыграла важную роль в восстановлении экономики Вьетнама. Результаты работы банковской отрасли оцениваются очень положительно, поскольку 77,7% клиентов считают, что банки поддерживают хороший уровень обслуживания клиентов, а 58,9% заявили, что банки скорректировали продукты и услуги в соответствии с изменениями, вызванными пандемией.

10 авторитетных компаний по страхованию жизни в 2022 году включают Bao Viet Life Corporation, Dai-Ichi Vietnam Life Insurance Company, Life Vietnam Life Insurance Company, Prudential Vietnam Life Insurance Company, Chubb Vietnam Life Insurance Company, MB Ageas Life Insurance Company, Hanwha Life Vietnam Life Insurance Company, Manulife Vietnam Life Insurance Company, Generali Vietnam Life Insurance Company и Cathay Viet Nam Life Insurance Company.

В последние годы бизнес медицинского страхования имел тенденцию расти быстрым темпом, особенно во время пандемии COVID-19.

Статистические данные за первые 5 месяцев 2022 года показывают, что в секторе, не связанном со страхованием жизни, медицинское страхование занимает первое место по доходам, оцениваемым в 8.512 млрд. донгов, составляя 30,9%, что на 20,4% больше, чем за тот же период. Это доказывает, что продукты медицинского страхования все больше привлекают внимание людей.

Между тем, ожидается, что отрасль информационных технологий и телекоммуникаций продолжит сильный рост в последние месяцы года, поскольку цифровая трансформация сильно актуальна в последнее время, а инвестиции в технологии считаются естественной необходимостью.

По прогнозу IDC – поставщику данных на рынках информационных технологий – показывает, что инвестиции в глобальную цифровую трансформацию по-прежнему растут с прогнозируемым совокупным годовым темпом роста (CAGR) на уровне 15,5% в предстоящий период 2020-2023 гг.

Также на мероприятии были отмечены 10 престижных компаний информационных технологий и телекоммуникаций в 2022 году, в том числе Viettel, FPT FPT и Вьетнамская почта и телекоммуникации...

В рамках мероприятия Vietnam Report представляет отчет CEO Insight 2022 на тему «Цифровое будущее и кибербезопасность: вызовы и тенденции развития во Вьетнаме в постпандемический период».

В отчете основное внимание уделяется анализу ситуации и тенденций применения цифровой трансформации в целом во вьетнамском бизнес-сообществе, а также трудностям и проблемам, с которыми сталкиваются вьетнамские предприятия, исходя из результатов опроса бизнеса, проведенного Vietnam Report в мае и июне 2022 г.

Кроме того, в отчете также указываются тенденции цифровой трансформации и информационной безопасности во Вьетнаме в постпандемический период с целью перехода к безопасному и эффективному «цифровому будущему».