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НОВОСТИ

Объявлен топ-10 культурных, спортивных и туристических событий 2022 года

Министерство культуры, спорта и туризма 20 декабря объявило 10 лучших культурных, спортивных и туристических событий Вьетнама в 2022 году.
  Женская сборная Вьетнама по футболу. Фото: VNA
Министерство культуры, спорта и туризма 20 декабря объявило 10 лучших культурных, спортивных и туристических событий Вьетнама в 2022 году.

Одним из 7 культурных мероприятий стала реализация заключения Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга на Национальной культурной конференции в 2021 году. В начале 2022 года Министерство культуры, спорта и туризма опубликовало План действий по реализации заключения Генерального секретаря партии партии и утвердило Стратегия развития культуры до 2030 года.

В том же году ЮНЕСКО признала гончарное искусство народа чам нематериальным культурным наследием, нуждающимся в срочной охране; и 78 стел «манхай» на горе Нгу Хань Шон в центре города Дананг, а также коллекция рукописных документов на китайском языке и языке ном в деревне Чыонг Лыу в центральной провинции Хатинь как часть документального наследия в Азии и Тихоокеанском регионе.

Вьетнам успешно провел переговоры о репатриации императорской печати династии Нгуен «Хоанг де чи бао» (Сокровище Императора) из Франции во Вьетнам.

Другими культурными событиями были одобрение Национальным собранием Закона о кино 2022 г. и пересмотренного Закона о предотвращении домашнего насилия и борьбе с ним 2022 г.; и 6-й Ханойский международный кинофестиваль (HANIFF VI).

Среди самых выдающихся событий в спорте - успешная организация и участие Вьетнама в 31-х Играх Юго-Восточной Азии (SEA Games 31) и первая квалификация Вьетнама на чемпионат мира по футболу среди женщин 2023 года.

В сфере туризма Вьетнам полностью открыл свои границы для иностранных туристов с 15 марта после длительного периода воздействия пандемии COVID-19 и восстановил допандемическую визовую политику.

Благодаря этому шагу Всемирная туристская организация включила Вьетнам в список стран с самой открытой политикой в мире. В стране зафиксирован сильный рост внутреннего туризма: количество местных посетителей достигнет 100 млн. в 2022 году, что в 1,5 раза превышает целевой показатель, установленный на год.

ВИА/ИЖВ

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