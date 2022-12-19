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Объявлен топ-10 авторитетных кормовых компаний
Среди них - CP Livestock (CP Vietnam), De Heus Vietnam, CJ Vina Agri, Ltd., Greenfeed Vietnam Corporation, вьетнамско-французская компания по производству кормов для животных, Japfa Comfeed Vietnam, Mavin. Group, Dabaco Group, Sunjin Vina и компания Hong Ha Nutrition.
Компании выбираются на основе трех основных критериев: финансовых возможностей, традиционной репутации и результатов опроса, проведенного Vietnam Report в октябре и ноябре 2022 года.
Ву Данг Винь, генеральный директор Vietnam Report, сказал, что благодаря обильным источникам сырья Вьетнам имеет потенциал для развития производства кормов для животных.
Согласно статистике, общий спрос на рафинированные корма для всей отрасли животноводства во Вьетнаме составляет около 33 млн. тонн в год, в то время как внутреннее предложение составляет всего около 13 млн. тонн.
Согласно предварительной статистике Главного таможенного управления, за первые 11 месяцев 2022 года стоимость импорта кормов и сырья для животных достигла более 5 млрд. долл. США, что на 11,5% больше, чем за тот же период 2021 года.
Крупнейшим поставщиком кормов для животных во Вьетнаме является Аргентина (29,8%), за ней следуют Бразилия (20,2%) и США (12,8%).
Данные Главного статистического управления показывают, что за первые 11 месяцев 2022 года импорт кукурузы составил более 8,4 млн. тонн на сумму почти 2,9 млрд. долл. США, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Поскольку производство кормов для животных во Вьетнаме по-прежнему сильно зависит от импорта, недавние колебания на международном рынке значительно повлияли на эту сферу.