Объявлен почетный посол Кореи по туризму во Вьетнаме в 2022 году

Корейская туристическая организация (KTO) недавно назначила группу новичков BLANK2Y почетным послом туризма Республики Корея во Вьетнаме в этом году.

Многонациональный бойз-бэнд, дебютировавший под управлением Keystone Entertainment в РК 24 мая этого года, состоит из 9 участников в возрасте от 18 до 24 лет из РК, Китая и Японии. Он активен в РК и во всем мире.

Благодаря сильному распространению корейской волны «Халлю» KTO надеется продвигать туризм через образ нового посла, особенно среди поклонников корейской музыки во Вьетнаме.

BLANK2Y возьмут на себя свою роль во Вьетнаме на один год с 9 июля 2022 года по 8 июля 2023 года. В течение этого времени группа будет сопровождать KTO во многих мероприятиях по продвижению туризма через K-pop. Изюминкой их пребывания в должности является выступление на Корейских днях в Ханое, крупнейшем промо-мероприятии, которое запланировано на ноябрь в столице Вьетнама.

Выразив честь для группы занять этот пост, представитель BLANK2Y сказал с помощью музыки, что BLANK2Y приложит усилия, чтобы поделиться красотой своей родной страны с вьетнамцами, нарастить туризм между двумя странами и укрепить дружбу между Вьетнамом и РК.

Ли Джэ Хун, главный представитель KTO во Вьетнаме, сказал, что во Вьетнаме существует большой интерес к K-pop, а также к корейской культуре. Поэтому в ближайшее время вместе с BLANK2Y КТО планирует активно продвигать туризм через «Халлю», ориентированный на молодежь, добавил он.

Служа восстановлению постпандемического туризма в РК, KTO в первой половине этого года реализовала ряд мероприятий во Вьетнаме, таких как программа по возвращению посетителей в Корею под лозунгом «Путешествие в Корею начинается снова» и MICE Roadshow 2022. Ожидается, что на платформе Tiktok будет запущена корейская рекламная кампания, а именно «Привет, Корея!», чтобы возродить вдохновение дял туризма в Корее во вьетнамской молодежи./