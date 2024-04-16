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Объявлен национальный доклад Вьетнама в рамках 4-го цикла УПО
Проводя последовательную политику защиты и продвижения прав человека, Вьетнам придает большое значение механизму УПО и всегда серьезно готовит свои национальные доклады, а также выполняет рекомендации, принятые во всех циклах, сказал он, добавив, что Вьетнам официально представил свой четвертый доклад по циклу УПО, и в настоящее время полный текст доклада на английском и вьетнамском языках опубликован на сайте МИД. 7 мая вьетнамская делегация должна принять участие в диалоге по национальному докладу четвертого цикла УПО в СПЧ ООН.
Из 241 рекомендации, принятой в рамках третьего цикла, Вьетнам успешно выполнил 209, что составляет 86,7%; частично выполнил еще 30, или 12,4%. Еще две рекомендации планируется выполнить в соответствующее время, сказал До Хунг Вьет.
Отметив важные моменты в докладе, он сказал, что в период с 2019 по ноябрь 2023 года Вьетнам продолжил свои усилия по построению правового государства, приняв 44 закона, многие из которых имеют важное значение с точки зрения прав человека и гражданина. Страна также присоединилась к Конвенции Международной организации труда (МОТ) № 98 о праве на организацию и ведение коллективных переговоров и Конвенции МОТ № 105 об упразднении принудительного труда. Вьетнам также участвовал в переговорах и официально присоединился к Глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции (GCM).
В докладе также приводится ряд статистических данных, которые свидетельствуют о достижениях Вьетнама в развитии различных секторов. С 2009 года ВВП на душу населения увеличился на 25 %, а уровень бедности ежегодно снижается на 1,5 %. Охват населения медицинским страхованием вырос с более чем 81 % в 2016 году до 92 % в 2022 году. Доля домохозяйств, пользующихся чистой водой, достигла 98,3 %, увеличившись почти на 1 процентный пункт по сравнению с 2018 годом. Средства массовой информации, пресса и интернет получили мощное развитие и стали площадками, где граждане и общественные организации могут выражать свое мнение.
По состоянию на сентябрь 2023 года во Вьетнаме насчитывалось 78 миллионов интернет-пользователей, что на 21 % больше, чем в 2019 году. Число абонентов мобильной широкополосной связи достигло 86,6 млн, увеличившись на 38 % по сравнению с 2019 годом. Во Вьетнаме активно работают около 72 000 ассоциаций, играющих важную роль в решении ключевых социально-экономических вопросов.
В дополнение к достигнутым значительным результатам До Хунг Вьет отметил, что в докладе указаны проблемы, стоящие перед Вьетнамом, и приоритетные направления, такие как увеличение ресурсов для устойчивого и инклюзивного развития, повышение эффективности предоставления государственных услуг и усилия по реформированию административных процедур, эффективная реализация стратегий зеленого перехода и цифровой трансформации; полное достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) или расширение системы социального обеспечения и сокращение разрыва в развитии между городскими и сельскими районами, отдаленными и горными районами, а также повышение осведомленности населения о вопросах прав человека.
Что касается процесса подготовки доклада, то он отметил, что работа над ним велась всесторонне и прозрачно при участии государственных учреждений, общественно-политических, профессиональных и неправительственных организаций, партнеров по развитию и граждан, а также на основе прямых отзывов на консультационных семинарах, проведенных МИД, соответствующими министерствами и ведомствами, и отзывов, направленных непосредственно в МИД.
Отвечая на вопросы журналистов о докладе агентств ООН, содержащем беспредметные сведения о ситуации с правами человека во Вьетнаме, До Хунг Вьет сказал, что одним из основополагающих принципов современных международных отношений, закрепленных в Уставе ООН, является принцип невмешательства во внутренние дела государств. А одним из основополагающих принципов отношений между Вьетнамом и другими странами мира является уважение к политическому режиму друг друга.
Он также решительно отверг любые мнения, предложения или рекомендации, нарушающие это правило.
По его словам, все остальные доклады агентств ООН не являются открытыми и прозрачными и не подвергаются всестороннему консультированию, как это произошло с национальным докладом Вьетнама.