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Объявлен национальный доклад Вьетнама в рамках 4-го цикла УПО

15 апреля Министерство иностранных дел (МИД) провело в Ханое международную пресс-конференцию, на которой был представлен национальный доклад Вьетнама в рамках четвертого цикла механизма универсального периодического обзора (УПО) Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН).. Председательствовавший на мероприятии заместитель министра иностранных дел До Хунг Вьет сказал, что УПО является одним из важнейших механизмов СПЧ ООН. Его роль заключается в проведении обзора ситуации с правами человека во всех государствах - членах ООН и тем самым содействии полному выполнению их обязательств в области прав человека на основе принципов диалога, равноправного сотрудничества, объективности и прозрачности.

Проводя последовательную политику защиты и продвижения прав человека, Вьетнам придает большое значение механизму УПО и всегда серьезно готовит свои национальные доклады, а также выполняет рекомендации, принятые во всех циклах, сказал он, добавив, что Вьетнам официально представил свой четвертый доклад по циклу УПО, и в настоящее время полный текст доклада на английском и вьетнамском языках опубликован на сайте МИД. 7 мая вьетнамская делегация должна принять участие в диалоге по национальному докладу четвертого цикла УПО в СПЧ ООН.

Из 241 рекомендации, принятой в рамках третьего цикла, Вьетнам успешно выполнил 209, что составляет 86,7%; частично выполнил еще 30, или 12,4%. Еще две рекомендации планируется выполнить в соответствующее время, сказал До Хунг Вьет.

Отметив важные моменты в докладе, он сказал, что в период с 2019 по ноябрь 2023 года Вьетнам продолжил свои усилия по построению правового государства, приняв 44 закона, многие из которых имеют важное значение с точки зрения прав человека и гражданина. Страна также присоединилась к Конвенции Международной организации труда (МОТ) № 98 о праве на организацию и ведение коллективных переговоров и Конвенции МОТ № 105 об упразднении принудительного труда. Вьетнам также участвовал в переговорах и официально присоединился к Глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции (GCM).

В докладе также приводится ряд статистических данных, которые свидетельствуют о достижениях Вьетнама в развитии различных секторов. С 2009 года ВВП на душу населения увеличился на 25 %, а уровень бедности ежегодно снижается на 1,5 %. Охват населения медицинским страхованием вырос с более чем 81 % в 2016 году до 92 % в 2022 году. Доля домохозяйств, пользующихся чистой водой, достигла 98,3 %, увеличившись почти на 1 процентный пункт по сравнению с 2018 годом. Средства массовой информации, пресса и интернет получили мощное развитие и стали площадками, где граждане и общественные организации могут выражать свое мнение.

По состоянию на сентябрь 2023 года во Вьетнаме насчитывалось 78 миллионов интернет-пользователей, что на 21 % больше, чем в 2019 году. Число абонентов мобильной широкополосной связи достигло 86,6 млн, увеличившись на 38 % по сравнению с 2019 годом. Во Вьетнаме активно работают около 72 000 ассоциаций, играющих важную роль в решении ключевых социально-экономических вопросов.

В дополнение к достигнутым значительным результатам До Хунг Вьет отметил, что в докладе указаны проблемы, стоящие перед Вьетнамом, и приоритетные направления, такие как увеличение ресурсов для устойчивого и инклюзивного развития, повышение эффективности предоставления государственных услуг и усилия по реформированию административных процедур, эффективная реализация стратегий зеленого перехода и цифровой трансформации; полное достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) или расширение системы социального обеспечения и сокращение разрыва в развитии между городскими и сельскими районами, отдаленными и горными районами, а также повышение осведомленности населения о вопросах прав человека.

Что касается процесса подготовки доклада, то он отметил, что работа над ним велась всесторонне и прозрачно при участии государственных учреждений, общественно-политических, профессиональных и неправительственных организаций, партнеров по развитию и граждан, а также на основе прямых отзывов на консультационных семинарах, проведенных МИД, соответствующими министерствами и ведомствами, и отзывов, направленных непосредственно в МИД.

Отвечая на вопросы журналистов о докладе агентств ООН, содержащем беспредметные сведения о ситуации с правами человека во Вьетнаме, До Хунг Вьет сказал, что одним из основополагающих принципов современных международных отношений, закрепленных в Уставе ООН, является принцип невмешательства во внутренние дела государств. А одним из основополагающих принципов отношений между Вьетнамом и другими странами мира является уважение к политическому режиму друг друга.

Он также решительно отверг любые мнения, предложения или рекомендации, нарушающие это правило.

По его словам, все остальные доклады агентств ООН не являются открытыми и прозрачными и не подвергаются всестороннему консультированию, как это произошло с национальным докладом Вьетнама.

ВИА/ИЖВ

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