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Объявлен генеральный план развития аэропортов
В настоящее время во Вьетнаме насчитывается 22 аэропорта, а уже в ближайшем будущем их число увеличится до 30, отметил он, подчеркнув, что это свидетельствует о важной роли аэропортов в стимулировании социально-экономического развития страны.
Он попросил Управление гражданской авиации Вьетнама (CAAV) тесно сотрудничать с Министерством обороны, соответствующими агентствами и местными органами для реализации планов и корректировок предложений.
Чиновник сказал, что в ближайшее время министерство доработает проект по мобилизации ресурсов для национальных аэропортов и представит его премьер-министру.
Директор CAAV Динь Вьет Тханг сказал, что согласно плану, в период 2021-2030 годов во Вьетнаме построят 30 аэропортов, в том числе 14 международных и 16 внутренних.
К 2050 году количество аэропортов увеличится до 33 за счет трех внутренних, включая один на юге Ханоя.
План направлен на то, чтобы к 2050 году 95% населения страны могли добраться до аэропортов в пределах 100 км, что выше, чем в среднем по миру (75%), сказал Тханг.
План также предполагает строительство логистических центров вблизи тех аэропортов, у которых спрос на перевозки превышает 250.000 тонн в год.
Международный логистический центр по перевалке также будет построен в аэропорту Чулай в центральной провинции Куангнам.
Потребность в капитале для развития национальной системы аэропортов до 2030 года составляет около 420 трлн донгов (17,77 млрд долларов США), которые, согласно плану, будут выделены из государственного бюджета и других источников.