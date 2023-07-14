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Объявлен генеральный план развития аэропортов

14 июля в Ханое прошла конференция для объявления генерального плана развития аэропортов на период 2021-2030 гг. с перспективой до 2050 г., согласно которому по этот срок во Вьетнаме будет 33 аэропорта. По словам заместителя министра транспорта Ле Ань Туана, это последний из пяти транспортных планов в сферах: автомобильный, водный, морской и железнодорожный дороги.

В настоящее время во Вьетнаме насчитывается 22 аэропорта, а уже в ближайшем будущем их число увеличится до 30, отметил он, подчеркнув, что это свидетельствует о важной роли аэропортов в стимулировании социально-экономического развития страны.

Он попросил Управление гражданской авиации Вьетнама (CAAV) тесно сотрудничать с Министерством обороны, соответствующими агентствами и местными органами для реализации планов и корректировок предложений.

Чиновник сказал, что в ближайшее время министерство доработает проект по мобилизации ресурсов для национальных аэропортов и представит его премьер-министру.

Директор CAAV Динь Вьет Тханг сказал, что согласно плану, в период 2021-2030 годов во Вьетнаме построят 30 аэропортов, в том числе 14 международных и 16 внутренних.

К 2050 году количество аэропортов увеличится до 33 за счет трех внутренних, включая один на юге Ханоя.

План направлен на то, чтобы к 2050 году 95% населения страны могли добраться до аэропортов в пределах 100 км, что выше, чем в среднем по миру (75%), сказал Тханг.

План также предполагает строительство логистических центров вблизи тех аэропортов, у которых спрос на перевозки превышает 250.000 тонн в год.

Международный логистический центр по перевалке также будет построен в аэропорту Чулай в центральной провинции Куангнам.

Потребность в капитале для развития национальной системы аэропортов до 2030 года составляет около 420 трлн донгов (17,77 млрд долларов США), которые, согласно плану, будут выделены из государственного бюджета и других источников.

ВИА/ИЖВ

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