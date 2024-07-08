Объявлен генеральный план провинции Хынгйен на период 2021-2030 гг. с видением до 2050 г.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (в центре) и министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг (первый, справа) представляют решение об утверждении генерального плана Хынгйена руководителям Хынгйена. Фото: ВИA

В мероприятии приняли участие секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям Ле Хоай Чунг, руководители и представители министерств, ведомств, предприятий, отечественные и зарубежные инвесторы.

Премьер-министр подписал Решение №489/QĐ-TTg от 10 июня 2024 года, в котором утвердил план развития провинции Хынгйен на период 2021-2030 гг. с видением до 2050 г.



Его комплексная цель - превратить Хынгйен в современную промышленную провинцию с быстрым и устойчивым развитием, войдя в группу лучших населенных пунктов страны по масштабам экономики и уровню роста.

В частности, ожидается, что ВРВП провинции будет расти на 9% в год, а к 2030 году ВРВП на душу населения достигнет 287 миллионов донгов (11 291 доллар США).



Общий объем инвестиций в социальную сферу в период 2021-2030 годов должен составить около 700 триллионов донгов, а доходы от экспорта, согласно генеральному плану, достигнут 12-13 миллиардов долларов США в год к 2030 году, с темпами роста 8,5-9% в год в период 2021-2030 годов. Общий объем инвестиций в социальную сферу в период 2021-2030 годов должен составить около 700 триллионов донгов, а доходы от экспорта, согласно генеральному плану, достигнут 12-13 миллиардов долларов США в год к 2030 году, с темпами роста 8,5-9% в год в период 2021-2030 годов.



На мероприятии руководители провинции Хунг Йен рассказали участникам о традиционной культуре, истории, потенциале, преимуществах, возможностях и направлениях развития, а также ожиданиях роста провинции, призвав к инвестициям в различные сферы, включая высокие технологии, образование и обучение, здравоохранение, возобновляемые источники энергии и логистику.



Выступая на конференции, премьер-министр Фам Минь высоко оценил генеральный план, разработанный с учетом прорывного мышления и долгосрочного видения, способствующий развитию преимуществ местности, демонстрирующий стремление провинции к росту и оптимизирующий ценность древней культуры Фохиен, создающий новое чудо в новом периоде.



Указав на сильные и слабые стороны провинции, глава правительства подтвердил, что у Хынгйена есть много возможностей для дальнейшего процветания.



Он попросил местные власти сосредоточиться на мобилизации и эффективном использовании ресурсов для стимулирования традиционных факторов роста и создания новых, одновременно усиливая развитие стратегической инфраструктурной системы и стимулируя рост вспомогательной промышленности, перерабатывающей и обрабатывающей промышленности и цепочки поставок и производства.



Премьер-министр наметил восемь основных задач и решений для Хынгйена, включая значительное улучшение местной деловой и инвестиционной среды, упрощение административных процедур и оптимизацию ресурсов для развития инфраструктуры.



По его словам, провинция Хынгйен должна сосредоточиться на развитии транспортной инфраструктуры, соединяющей ее с Ханоем и другими местностями в дельте Красной реки, скоростными автомагистралями Ханой-Хайфон и Кауже-Ниньбинь.



Кроме того, одной из актуальных вопросов провинции является привлечение инвестиций в высокие технологии в индустриальных парках, что позволит повысить качество человеческих ресурсов и доходы трудящихся.



Глава правительства предложил, чтобы министерства и ведомства поддерживали Хынгйен на пути его развития. А что касается Хынгйен, то провинция должна придерживаться принципа «вместе слушать и понимать, вместе делиться видением и действиями, вместе работать, вместе наслаждаться, вместе побеждать и вместе развиваться».



На конференции премьер-министр Фам Минь Тьинь подарил цветы руководителям Хынгйен, Министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг вручил им Решение №489/QĐ-TTg об утверждении генерального плана развития провинции.

Пользуясь случаем, руководители провинции Хынгйен вручили представителям предприятий и инвесторов решения об инвестиционной политике, свидетельства о регистрации инвестиций, меморандумы о взаимопонимании и соглашения о сотрудничестве с общим объемом капитала в 763 млн долларов США и 10 трлн вьетнамских донгов.



