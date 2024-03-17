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Объявлен генеральный план Куангнама и Национальный год восстановления биоразнообразия 2024
Он попросил провинцию быстро разработать подробный и научный план реализации, учитывающий местные ресурсы и условия, добавив, что необходимо развивать инфраструктуру, а также городские районы и отрасли, особенно туризм, переработку, логистику и морские порты, чтобы создать взаимосвязанную экономическую экосистему.
Председатель Народного комитета провинции Ле Чи Тхань сказал, что Куангнам проводит конференцию для запуска генерального плана и Национального года восстановления биоразнообразия до 2024 года, чтобы продемонстрировать стратегическую цель и видение для максимального использования потенциала и преимуществ, обеспечивая гармонию между социально-экономическим развитием и охраной окружающей среды, чтобы сделать твердые шаги на пути к превращению в важный центр роста в центральном регионе и регионе Центрального нагорья.
По этому случаю провинциальная администрация также выдала 16 решений об утверждении инвестиционной политики, свидетельств о регистрации инвестиций и соглашений об исследовании инвестиционных объектов предприятиям, которые планируют инвестировать в общей сложности более 20 триллионов донгов (846,5 миллионов долларов США). Большая часть запланированных проектов расположена в открытой экономической зоне Чулай