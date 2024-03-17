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НОВОСТИ

Объявлен генеральный план Куангнама и Национальный год восстановления биоразнообразия 2024

Народный комитет провинции Куангнам провел 16 марта конференцию, на которой был объявлен генеральный план этой центральной провинции на период 2021-2030 гг. с перспективой до 2050 г., а также объявлен Национальный год восстановления биоразнообразия 2024. Выступая на мероприятии, заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг подчеркнул, что генеральный план Куангнама, утвержденный премьер-министром в январе, демонстрирует реформированное мышление и новую точку зрения, цели и видение, соответствующие национальному направлению развития и целям развития севера и прибрежных районов центрального региона. Приоритетными направлениями в нем являются продвижение зеленой экономики и реструктуризация экономики в сочетании с реформой модели роста для обеспечения всестороннего и устойчивого развития.

Он попросил провинцию быстро разработать подробный и научный план реализации, учитывающий местные ресурсы и условия, добавив, что необходимо развивать инфраструктуру, а также городские районы и отрасли, особенно туризм, переработку, логистику и морские порты, чтобы создать взаимосвязанную экономическую экосистему.

Председатель Народного комитета провинции Ле Чи Тхань сказал, что Куангнам проводит конференцию для запуска генерального плана и Национального года восстановления биоразнообразия до 2024 года, чтобы продемонстрировать стратегическую цель и видение для максимального использования потенциала и преимуществ, обеспечивая гармонию между социально-экономическим развитием и охраной окружающей среды, чтобы сделать твердые шаги на пути к превращению в важный центр роста в центральном регионе и регионе Центрального нагорья.

По этому случаю провинциальная администрация также выдала 16 решений об утверждении инвестиционной политики, свидетельств о регистрации инвестиций и соглашений об исследовании инвестиционных объектов предприятиям, которые планируют инвестировать в общей сложности более 20 триллионов донгов (846,5 миллионов долларов США). Большая часть запланированных проектов расположена в открытой экономической зоне Чулай

ИЖВ/ВИА

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