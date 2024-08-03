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НОВОСТИ

Объявлено решение президента об амнистии в 2024 году

Канцелярия Президента объявила о решении Президента государства об амнистии в 2024 году на пресс-конференции в Ханое 2 августа.
  Обзор пресс-конференции. Фото: ВИA  
Решение № 758/2024/QD-CTN об амнистии в 2024 году было подписано Президентом государства То Ламом 30 июля по случаю 79-го Национального дня (2 сентября) и 70-й годовщины освобождения Ханоя (10 октября), сообщил на мероприятии заместитель заведующего Канцелярией Президента Фам Тхань Ха.
Срок отбывания наказания для рассмотрения вопроса об амнистии будет исчисляться до 30 сентября 2024 года, говорится в решении, в котором уточняется, что в число заключенных, отвечающих требованиям, входят те, кто отбывает срочное тюремное заключение, приговоренные к пожизненному заключению, которое было сокращено до срочного тюремного заключения, и те, чей срок заключения временно приостановлен. В нем также уточняются условия, при которых заключенные могут быть рассмотрены на предмет амнистии, и четко указываются случаи, которые не могут быть рассмотрены, включая заключенных, обвиняемых в государственной измене; проведении мероприятий, направленных на свержение народной власти; шпионаже; нарушении территориальной безопасности; бунтах; терроризме против народной власти.

С 2009 года Вьетнам провел девять амнистий по случаю важных событий и национальных праздников, и более 92 000 заключенных воспользовались этим снисхождением.

Фам Тхань Ха отметил, что амнистия продолжает подтверждать последовательную политику партии и государства по поощрению и защите прав человека на справедливой и равной основе для всех граждан, включая тех, кто отбывает тюремное наказание.

Благодаря решениям президента государства об амнистии, десятки тысяч людей получили помилование, воссоединились со своими семьями и восстановили свою жизнь. Большинство амнистированных вернулись в места проживания, стабилизировали свою жизнь и честно работают, а уровень повторных преступлений очень низок, заявил Фам Тхань Ха, подчеркнув, что это является самым гуманным проявлением политики амнистии, четко отражающей приоритет партии и государства в обеспечении и продвижении прав человека во всех политиках.

По словам заместителя министра иностранных дел Ха Ким Нгока, в настоящее время во вьетнамских тюрьмах отбывают наказание 643 иностранных заключенных. После изучения их дел вьетнамские власти объявят конкретное число иностранных заключенных, которые будут помилованы в этот раз.

Он отметил, что в 2022 году амнистию получили 16 заключенных с иностранным гражданством, а в 2021 году - 21.

По словам заместителя министра общественной безопасности Ле Куок Хунга, подробный список амнистированных в этом году будет объявлен в Национальный день.


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