Объявлено решение президента об амнистии в 2024 году

Обзор пресс-конференции. Фото: ВИA

Решение № 758/2024/QD-CTN об амнистии в 2024 году было подписано Президентом государства То Ламом 30 июля по случаю 79-го Национального дня (2 сентября) и 70-й годовщины освобождения Ханоя (10 октября), сообщил на мероприятии заместитель заведующего Канцелярией Президента Фам Тхань Ха.Срок отбывания наказания для рассмотрения вопроса об амнистии будет исчисляться до 30 сентября 2024 года, говорится в решении, в котором уточняется, что в число заключенных, отвечающих требованиям, входят те, кто отбывает срочное тюремное заключение, приговоренные к пожизненному заключению, которое было сокращено до срочного тюремного заключения, и те, чей срок заключения временно приостановлен. В нем также уточняются условия, при которых заключенные могут быть рассмотрены на предмет амнистии, и четко указываются случаи, которые не могут быть рассмотрены, включая заключенных, обвиняемых в государственной измене; проведении мероприятий, направленных на свержение народной власти; шпионаже; нарушении территориальной безопасности; бунтах; терроризме против народной власти.С 2009 года Вьетнам провел девять амнистий по случаю важных событий и национальных праздников, и более 92 000 заключенных воспользовались этим снисхождением.Фам Тхань Ха отметил, что амнистия продолжает подтверждать последовательную политику партии и государства по поощрению и защите прав человека на справедливой и равной основе для всех граждан, включая тех, кто отбывает тюремное наказание.Благодаря решениям президента государства об амнистии, десятки тысяч людей получили помилование, воссоединились со своими семьями и восстановили свою жизнь. Большинство амнистированных вернулись в места проживания, стабилизировали свою жизнь и честно работают, а уровень повторных преступлений очень низок, заявил Фам Тхань Ха, подчеркнув, что это является самым гуманным проявлением политики амнистии, четко отражающей приоритет партии и государства в обеспечении и продвижении прав человека во всех политиках.По словам заместителя министра иностранных дел Ха Ким Нгока, в настоящее время во вьетнамских тюрьмах отбывают наказание 643 иностранных заключенных. После изучения их дел вьетнамские власти объявят конкретное число иностранных заключенных, которые будут помилованы в этот раз.