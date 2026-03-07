Объявлено решение о проверке и надзоре Политбюро и Секретариата в 2026 году в отношении Постоянного комитета Партийного комитета Национального собрания

Генеральный секретарь То Лам, руководитель проверочной делегации, выступает на конференции. Фото: ВИА.





В конференции приняли участие товарищ Чан Тхань Ман — член Политбюро, секретарь Партийного комитета Национального собрания, председатель Национального собрания; члены Постоянного комитета Партийного комитета Национального собрания, заместители председателя Национального собрания, руководители комитетов и органов Национального собрания; заместители руководителя и члены проверочной делегации.





На конференции проверочная делегация объявила решение о надзоре за руководством, организацией изучения, освоения, пропаганды и реализацией резолюции XIV Всевьетнамского съезда; выполнением Директивы № 01-CT/TW от 23 января 2026 года Политбюро о изучении, освоении, пропаганде и реализации резолюции XIV Всевьетнамского съезда; Директивы № 46-CT/TW от 16 мая 2025 года Политбюро о руководстве выборами депутатов Национального собрания XVI созыва и выборами депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов.





Также будет проверена организация и деятельность органов и подразделений на местах после внедрения двухуровневой модели местной администрации; выполнение задач и решений по обеспечению достижения среднегодового роста валового внутреннего продукта (GDP) на уровне не менее 10% в период 2026–2030 годов в соответствии с резолюцией XIV Всевьетнамского съезда; руководство и организация реализации Резолюции № 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года Политбюро о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации, а также связанных документов.





vnanet-potal-tong-bi-thu-to-lam-du-hoi-nghi-cong-bo-quyet-dinh-kiem-tra-giam-sat-doi-voi-ban-thuong-vu-dang-uy-quoc-hoi-8625080.jpg

Генеральный секретарь То Лам, руководитель проверочной делегации, выступает на конференции. Фото: ВИА.

Выступая от имени проверочной делегации, Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что цель данной проверки и надзора — оценить руководство, организацию изучения, освоения, пропаганды и реализации резолюции XIV Всевьетнамского съезда, а также резолюций и директив Политбюро по указанным направлениям; объективно оценить достижения и возможные ограничения Постоянного комитета Партийного комитета Национального собрания по проверяемым вопросам.





Генеральный секретарь отметил, что Национальное собрание как высший орган государственной власти и высший представительный орган народа должно через проверку и надзор ещё более чётко продемонстрировать достижения Постоянного комитета Партийного комитета Национального собрания в институционализации руководящих установок партии, обновлении мышления в законотворческой деятельности, устранении институциональных и политических барьеров.





Одновременно необходимо выявить трудности, проблемы и ограничения, а также представить предложения и рекомендации Центральному комитету для дальнейшего повышения эффективности работы, способствуя развитию страны и утверждая подлинно «Национальное собрание народа, избранное народом и действующее во имя народа». Процесс проверки должен обеспечивать демократичность и объективность, проводиться строго в соответствии с установленными процедурами Политбюро и Секретариата, при соблюдении принципов самокритики и критики.





Генеральный секретарь предложил Постоянному комитету Партийного комитета Национального собрания подготовить отчёт в соответствии с предложенной структурой и приложениями. Наряду с выполнением задач, порученных Политбюро и Секретариатом, необходимо руководить и направлять работу по организации выполнения, проверке и надзору в местных органах и подразделениях, особенно в отношении подготовки и проведения выборов депутатов Национального собрания XVI созыва.