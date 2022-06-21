Объявлено генеральное планирование дельты Меконга на 2021-2030 гг.

Дельта Меконга. Фото: ВИА

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 21 июня провел конференцию, посвященную объявлению генерального планирования и программы поощрения инвестиций в дельте Меконга на период 2021–2030 гг. на тему «Дельта Меконга: новое мышление — новое видение — новые возможности — новые ценности».

На мероприятии были освещены новые моменты и значение Программы действий по реализации резолюции № 13-NQ/TW Политбюро «Генеральный план дельты Меконга на 2021-2030 гг. с видением до 2050 года».

В ходе встречи министры, председатели Народных комитетов провинций и городов, представители экономических групп в стране и за рубежом, а также послы и руководители международных организаций во Вьетнаме выступили с презентациями, чтобы прояснить вопросы, необходимые для успешного выполнения Резолюции о развитии региона дельты Меконга в ближайшее время.

Участники сосредоточили свое обсуждение на реструктуризации сельского хозяйства; привлечении инвестиций в обрабатывающую промышленность; развитии ирригационной инфраструктуры; продвижении торговли и расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции; развитии возобновляемых источников энергии; культуры и туризма; и региональном подключении.

Они также подчеркнули роль и положение Кантхо как центра дельты Меконга в связи с региональным развитием; и предложенные направления для продвижения связей развития между регионом с Хошимином и ключевым южным экономическим регионом.

Были также рассмотрены меры по содействию устойчивому экономическому развитию морской среды, связанному с защитой мангровых экосистем и прибрежных районов, предотвращением и контролем стихийных бедствий, адаптацией к изменению климата, а также сотрудничеством и поддержкой развития дельты Меконга.

Также на конференции были озвучены обязательства по финансированию реализации ряда программ и проектов развития инфраструктуры в рамках генерального плана.



