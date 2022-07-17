Объявление списка 34 морских портов Вьетнама

Вице-премьер-министр Ле Ван Тхань на днях подписал Решение № 804/QD-TTg от 8 июля 2022 года, в котором объявляется список вьетнамских морских портов, включающий 34 морских порта.

Согласно списку, из 34 морских портов во Вьетнаме есть 2 специальных морских порта, а именно морской порт Хайфон и морской порт Бариа-Вунгтау.

11 морских портов I класса включают: морской порт Куангнинь, морской порт Тханьхоа, морской порт Нгеан, морской порт Хатинь, морской порт Дананг, морской порт Куангнгай, морской порт Биньдинь, морской порт Кханьхоа и морской порт Хошимин, морской порт Донгнай, морской порт Кантхо.

7 морских портов II класса включают: морской порт Куангбинь, морской порт Куангчи, морской порт Тхыатхьенхюэ, морской порт Биньтхуан, морской порт Донгтхап, морской порт Хаузянг и морской порт Травинь.

14 морских портов III класса включают: морской порт Намдинь, морской порт Тайбинь, морской порт Куангнам, морской порт Фуйен, морской порт Ниньтхуан, морской порт Биньзыонг, морской порт Лонган, морской порт Тьенжанг, морской порт Бенче, морской порт Сокчанг, морской порт Анжанг, морской порт Виньлонг, морской порт Камау, морской порт Кьенжанг.

2 критерия классификации морских портов

Ранее Правительство издало Постановление № 76/2021/NĐ-CP от 28 июля 2021 года, устанавливающее критерии классификации морских портов. Согласно этому Постановлению, критерии оценки и классификации морских портов во Вьетнаме включают критерии влияния морских портов и критерии размера морских портов.

Критерии влияния морских портов оцениваются на основании генерального плана развития системы морских портов, утверждаемого компетентными государственными органами. Согласно Плану будут рассмотрены следующие критерии: для портов особого класса: вклад морских портов в социально-экономическое развитие всей страны или региона, выполнение морским портом функции международной перевалки или международного ворота; для портов I класса: вклад морских портов в социально-экономическое развитие всей страны или региона; для портов II класса: вклад морских портов в социально-экономическое развитие региона; для портов III класса: вклад морских портов в местное социально-экономическое развитие.