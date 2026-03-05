Объявление решения Политбюро и Секретариата о проверке и надзоре за Парткомом Правительства

Конференция по объявлению Решения о проверке и надзоре Политбюро и Секретариата в 2026 году в отношении Постоянного бюро Парткома Правительства (Фото: ВИА) В конференции принял участие Фам Минь Тьинь - секретарь Парткома Правительства, Премьер-министр. Также присутствовал Нгуен Тхань Нги, член Политбюро, секретарь ЦК, руководитель Отдела ЦК по политике и стратегии, глава инспекционной группы.

На конференции представители Группы №26 огласили решение о создании инспекционной и надзорной группы Политбюро и Секретариата на 2026 год в отношении Постоянного бюро Парткома Правительства, а также представили план проведения проверки.

Группа уполномочена осуществлять надзор за: руководством и организацией изучения, пропаганды и реализации решений XIV съезда КПВ; выполнением Директивы №01-CT/TW от 23 января 2026 года Политбюро о внедрении решений XIV съезда; выполнением Директивы №46-CT/TW от 16 мая 2025 года о руководстве выборами депутатов Национального собрания XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов.

Кроме того, будет проверяться: организация и деятельность местных органов и подразделений после внедрения двухуровневой модели местного управления; выполнение задач и мер по обеспечению среднегодового роста ВВП на уровне 10% и выше в период 2026–2030 годов в соответствии с решениями XIV съезда; реализация Резолюции №57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года Политбюро о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации, а также сопутствующих документов.

Секретарь Парткома Правительства, Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступил с речью (Фото: ВИА)

Разъясняя содержание проверки, Нгуен Тхань Нги подчеркнул, что инспекционная и надзорная деятельность является регулярной работой, направленной на объективную оценку ситуации, выявление достижений и передового опыта для их дальнейшего распространения, а также на своевременное обнаружение недостатков и проблем с целью их устранения.

Он потребовал от членов группы, Постоянного бюро Парткома Правительства и соответствующих органов работать оперативно, серьёзно и объективно, строго в соответствии с партийными регламентами, обеспечивая тесную и эффективную координацию, а также предоставлять полную информацию и документы для успешного и своевременного проведения проверки.

Выступая на конференции, секретарь Парткома Правительства, Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Постоянное бюро Парткома Правительства будет строго выполнять указания, план и содержание проверки в соответствии с решением Политбюро и Секретариата, а также требования инспекционной группы.