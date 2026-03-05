Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Объявление решения Политбюро и Секретариата о проверке и надзоре за Парткомом Правительства

4 марта в доме Правительства Инспекционная и надзорная группа №26 Политбюро и Секретариата ЦК КПВ провела конференцию по объявлению решения о проведении проверки и надзора в 2026 году в отношении Постоянного бюро Партийного комитета Правительства.

 

Конференция по объявлению Решения о проверке и надзоре Политбюро и Секретариата в 2026 году в отношении Постоянного бюро Парткома Правительства (Фото: ВИА)

Конференция по объявлению Решения о проверке и надзоре Политбюро и Секретариата в 2026 году в отношении Постоянного бюро Парткома Правительства (Фото: ВИА)
В конференции принял участие Фам Минь Тьинь - секретарь Парткома Правительства, Премьер-министр. Также присутствовал Нгуен Тхань Нги, член Политбюро, секретарь ЦК, руководитель Отдела ЦК по политике и стратегии, глава инспекционной группы.

На конференции представители Группы №26 огласили решение о создании инспекционной и надзорной группы Политбюро и Секретариата на 2026 год в отношении Постоянного бюро Парткома Правительства, а также представили план проведения проверки.

Группа уполномочена осуществлять надзор за: руководством и организацией изучения, пропаганды и реализации решений XIV съезда КПВ; выполнением Директивы №01-CT/TW от 23 января 2026 года Политбюро о внедрении решений XIV съезда; выполнением Директивы №46-CT/TW от 16 мая 2025 года о руководстве выборами депутатов Национального собрания XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов.

Кроме того, будет проверяться: организация и деятельность местных органов и подразделений после внедрения двухуровневой модели местного управления; выполнение задач и мер по обеспечению среднегодового роста ВВП на уровне 10% и выше в период 2026–2030 годов в соответствии с решениями XIV съезда; реализация Резолюции №57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года Политбюро о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации, а также сопутствующих документов.

vnanet-cong-bo-quyet-dinh-kiem-tra-giam-sat-voi-ban-thuong-vu-dang-uy-chinh-phu-8621269.jpg
Секретарь Парткома Правительства, Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступил с речью (Фото: ВИА)

Разъясняя содержание проверки, Нгуен Тхань Нги подчеркнул, что инспекционная и надзорная деятельность является регулярной работой, направленной на объективную оценку ситуации, выявление достижений и передового опыта для их дальнейшего распространения, а также на своевременное обнаружение недостатков и проблем с целью их устранения.

Он потребовал от членов группы, Постоянного бюро Парткома Правительства и соответствующих органов работать оперативно, серьёзно и объективно, строго в соответствии с партийными регламентами, обеспечивая тесную и эффективную координацию, а также предоставлять полную информацию и документы для успешного и своевременного проведения проверки.

Выступая на конференции, секретарь Парткома Правительства, Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Постоянное бюро Парткома Правительства будет строго выполнять указания, план и содержание проверки в соответствии с решением Политбюро и Секретариата, а также требования инспекционной группы.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Экстренное реагирование для обеспечения безопасности вьетнамских туристов на Ближнем Востоке

Экстренное реагирование для обеспечения безопасности вьетнамских туристов на Ближнем Востоке

В последние дни эскалация конфликта привела к тому, что множество авиарейсов в страны Ближнего Востока и из них были отложены или отменены, что вызвало масштабные перебои в туристической деятельности и привело к тому, что многие туристы оказались в затруднительном положении. В этой ситуации туристическая отрасль Вьетнама была вынуждена перейти в режим экстренного реагирования для обеспечения безопасности туристов.
ПОДРОБНЕЕ

Top