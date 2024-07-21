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Объявление о церемонии прощания, мемориальной церемонии и церемонии похорон Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга

Похороны Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга будут организованы в соответствии с национальным траурным этикетом.
  Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг. Фото: ВИA  
Гроб с телом товарища Нгуен Фу Чонга хранится в Национальном траурном зале по адресу: дом № 5, ул. Чан Тхань Тонг, г. Ханой.

Церемония прощания состоится с 07:00 утра 25 июля до 13:00 26 июля 2024 года в Национальном траурном зале по адресу улица Чан Тхань Тонг, дом 5, город Ханой.

Мемориальная церемония пройдёт в 13:00 26 июля 2024 года в Национальном траурном зале по адресу улица Чан Тхань Тонг, дом 5, город Ханой. Его похороны пройдут в 15:00 в тот же день на кладбище Майзить город Ханой.

Церемония прощания с товарищем Нгуен Фу Чонгу состоится одновременно в конференц-центре Тхонгнят в городе Хошимин и в его родном городе в общине Донгхой, уезде Донгань, городе Ханой.

Вышеупомятнутые мероприятия будут транслироваться в эфире Вьетнамского телевидения и Радио «Голос Вьетнама».

Во время двухдневного национального траура (25-26 июля) во всех государственных учреждениях и общественных местах страны будут приспущены государственные флаги Вьетнама, а также будут отменены развлекательные мероприятия.

ИЖВ/ВИА

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