Объявление о церемонии прощания, мемориальной церемонии и церемонии похорон бывшего Президента государства Чан Дык Лыонга

Бывший член Политбюро и бывший Президент государства Чан Дык Лыонг. Фото: ВИA

Гроб с телом товарища Чан Дык Лыонга хранится в Национальном траурном зале по адресу: дом № 5, ул. Чан Тхань Тонг, г. Ханой.



Церемония прощания пройдет с 7 утра 24 мая до 7 утра 25 мая в Национальном траурном зале по адресу: дом № 5, ул. Чан Тхань Тонг, г. Ханой.



Мемориальная церемония состоится 25 мая в 7 утра в Национальном траурном зале по адресу: дом № 5, ул. Чан Тхань Тонг, г. Ханой. Церемония погребения будет проходить с 15:00 того же дня на кладбище родного города в общине Фокхань, городок Дыкфо, провинция Куангнгай.



В то же время церемония прощания с товарищем Чан Дык Лыонгом состоится одновременно в конференц-центре Тхонгнят в городе Хошимин и в зале T50 военного командования провинции Куангнгай по адресу: улица Ле Чунг Динь, 142, город Куангнгай.



Вышеупомятнутые мероприятия будут транслироваться в эфире Вьетнамского телевидения и Радио «Голос Вьетнама».



Во время двухдневного национального траура (24-25 мая) во всех государственных учреждениях и общественных местах страны будут приспущены государственные флаги Вьетнама, а также будут отменены развлекательные мероприятия.



Вот список членов Комитета по организации государственных траурной церемонии товарища Чан Дык Лыонга, бывшего члена Политбюро, бывшего Президента Социалистической Республики Вьетнам:

1. Товарищ Лыонг Кыонг, член Политбюро, Президент Социалистической Республики Вьетнам, глава Комитета.

2. Товарищ Фам Мин Тьинь, член Политбюро, Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам.

3. Товарищ Чан Тхань Ман, член Политбюро, Председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам.

4. Товарищ Чан Кам Ту, член Политбюро, постоянный член Секретариата ЦК КПВ.

5. Товарищ До Ван Чиен, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, Председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама.

6. Товарищ Ле Минь Хынг, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, заведующий организационным Отделом ЦК КПВ.

7. Товарищ Фан Динь Чак, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по внутренним делам.

8. Товарищ Нгуен Зуй Нгок, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, председатель контрольно-ревизионный комисси.

9. Товарищ Нгуен Чонг Нгиа, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами.

10. Товарищ Нгуен Хоа Бинь, член Политбюро, постоянный заместитель Премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам.

11. Товарищ генерал Фан Ван Жанг, член Политбюро, министр национальной обороны.

12. Товарищ генерал Лыонг Там Куанг, член Политбюро, министр общественной безопасности.

13. Товарищ Нгуен Суан Тханг, член политбюро, директор Национальной политической академии имени Хо Ши Мина, председатель Центрального теоретического совета.

14. Товарищ Буй Тхи Минь Хоай, член Политбюро, секретарь Ханойского партийного комитета.

15. Товарищ Нгуен Ван Нэн, член Политбюро, секретарь городского партийного комитета Хошимина.

16. Товарищ Чан Лыу Куанг, секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по политике и стратегиям.

17. Товарищ Ле Хоай Чунг, секретарь ЦК КПВ, заведующий Канцелярией ЦК КПВ.

18. Товарищ Ле Минь Чи, секретарь ЦК КПВ, председатель Верховного народного суда.

19. Товарищ генерал-полковник Чинь Ван Кует, секретарь ЦК КПВ, начальник Главного политического управления Вьетнамской народной армии.

20. Товарищ Во Тхи Ань Суан, член ЦК КПВ, вице-президент Социалистической Республики Вьетнам.

21. Товарищ Нгуен Кхак Динь, член ЦК КПВ, заместитель председателя Национального собрания.

22. Товарищ Буй Тхань Шон, член ЦК КПВ, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел.

23. Товарищ Чан Ван Шон, член ЦК КПВ, министр, заведующий Канцелярией правительства.

24. Товарищ Ле Кхань Хай, член ЦК КПВ, заведующий Канцелярией президента.

25. Товарищ Ле Куанг Тунг, член ЦК КПВ, член постоянного комитета Национального собрания, генеральный секретарь Национального собрания, заведующий Канцелярией Национального собрания.

26. Товарищ Фам Тхи Тхань Ча, член ЦК КПВ, министр внутренних дел.

27. Товарищ Чан Хонг Минь, член ЦК КПВ, министр строительства.

28. Товарищ Нгуен Ван Хунг, член ЦК КПВ, министр культуры, спорта и туризма.

29. Товарищ Нгуен Динь Кханг, член ЦК КПВ, председатель Всеобщей конфедерации труда Вьетнама.

30. Товарищ Лыонг Кыок Доан, член ЦК КПВ, председатель Вьетнамского союза фермеров.

31. Товарищ Нгуен Тхи Туйен, член ЦК КПВ, председатель Союза женщин Вьетнама.

32. Товарищ Буй Тхи Куинь Ван, член ЦК КПВ, секретарь партийного комитета провинции Куангнгай.

33. Товарищ генерал-полковник Бе Суан Чыонг, председатель Ассоциации ветеранов Вьетнама.

34. Товарищ Буй Куанг Хи, кандидат в члены ЦК КПВ, первый секретарь Центрального комитета Коммунистического союза молодежи Хошимина.

Ниже приводится список членов Комитета по траурной церемонии товарища Чан Дык Лыонга, бывшего члена Политбюро и бывшего Президента государства:

1. Товарищ Нгуен Хоа Бинь, член Политбюро, постоянный заместитель Премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам, глава Комитета по траурной церемонии.

2. Товарищ Ле Хоай Чунг, секретарь ЦК КПВ, заведующий Канцелярией ЦК КПВ.

3. Товарищ Во Тхи Ань Суан, член ЦК КПВ, вице-президент Социалистической Республики Вьетнам.

4. Товарищ Лай Суан Мон, член ЦК КПВ, постоянный заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народнмым массами.

5. Товарищ Тхай Тхань Куи, член ЦК КПВ, постоянный заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по политике и стратегиям.

6. Товарищ До Чонг Хунг, член ЦК КПВ, заместитель заведующего организационным Отделом ЦК КПВ.

7. Товарищ Фам Жа Тук, член ЦК КПВ, заместитель заведующего Канцелярией ЦК КПВ.

8. Товарищ Чан Ван Шон, член ЦК КПВ, министр-заведующий Канцелярией правительства.

9. Товарищ Ле Кхань Хай, член ЦК КПВ, заведующий Канцелярией президента.

10. Товарищ Ле Куанг Тунг, член ЦК КПВ, член постоянного комитета Национального собрания, генеральный секретарь Национального собрания, заведующий Канцелярией Национального собрания.

11. Товарищ Чан Хонг Минь, член ЦК КПВ, министр строительства.

12. Товарищ Нгуен Ван Хунг, член ЦК КПВ, министр культуры, спорта и туризма.

13. Товарищ Дао Хонг Лан, член ЦК КПВ, министр здравоохранения.

14. Товарищ Буй Тхи Куинь Ван, член ЦК КПВ, секретарь партийного комитета провинции Куангнгай.

15. Товарищ Чан Ши Тхань, член ЦК КПВ, заместитель секретаря Ханойского партийного комитета, председатель Народного комитета Ханоя.

16. Товарищ Нгуен Ван Дыок, член ЦК КПВ, заместитель секретаря городского партийного комитета Хошимина, председатель Народного комитета города Хошимина.

17. Товарищ генерал-полковник Чан Куок То, член ЦК КПВ, заместитель министра общественной безопасности.

18. Товарищ генерал-лейтенант Нгуен Хонг Тхай, член ЦК КПВ, заместитель министра национальной обороны.

19. Товарищ Нгуен Минь Ву, кандидат в члены ЦК КПВ, постоянный заместитель министра иностранных дел.

20. Товарищ генерал-майор Ле Нгок Хай, командующий 5-м военным округом Министерства национальной обороны.

21. Товарищ генерал-лейтенант Нгуен Кыок Зуйет, командующий столичным командованием Ханоя.

22. Товарищ генерал-майор Фам Тхань Хунг, командующий командованием охраны Министерства общественной безопасности.

23. Товарищ Нгуен Ван Тхам, директор административного отдела Канцелярии ЦК КПВ.

24. Товарищ До Там Хьен, секретарь партийного комитета городка Дыкфо, провинция Куангнгай.

25. Чан Туан Ань, представитель семьи бывшего члена Политбюро и бывшего президента Чан Дык Лыонга.



КОМИТЕТ ПО ТРАУРНОЙ ЦЕРЕМОНИИ



